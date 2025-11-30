Newsy Filmy Josh Brolin o byłym koledze Donaldzie Trumpie: "Geniusz marketingu"
Josh Brolin o byłym koledze Donaldzie Trumpie: "Geniusz marketingu"

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Maya Dehlin Spach
Josh Brolin zabrał głos w sprawie swojej niegdysiejszej przyjaźni z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Aktor nazwał Trumpa "geniuszem marketingu", ale zaznaczył, że poznał trochę inną osobę niż ta, która zasiada dziś w Białym Domu.
   

Josh Brolin wspomina przyjaźń z Donaldem Trumpem



GettyImages-2247389545.jpg Getty Images © John McDonnell


Josh Brolin, którego zobaczymy niedługo w produkcji "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"", przyznał, że nie oparł postaci megalomańskiego księdza, jaką gra w tym filmie, na prezydencie USA. Mógłbym coś zmyślić i powiedzieć, że to postać zakorzeniona w trumpowskiej chciwości, przyznał aktor. 

Nie boję się Trumpa, bo chociaż on twierdzi, że zostanie z nami na zawsze, tak się nie stanie. A nawet jeśli, to zajmę się tym wtedy. Ale jako ktoś, kto przyjaźnił się z nim, zanim został prezydentem, znam trochę innego gościa, zdradził Brolin.
     
Nie ma większego geniusza niż on w marketingu. Bierze słabości ogółu i je wykorzystuje. Podejrzewam, że dlatego wiele osób widzi w nim swoją maskotkę. Myślę, że chodzi tu nie tyle o samego Trumpa, co o ogół społeczeństwa i potrzebę bycia docenionym, dodał gwiazdor.

Brolin poznał Trumpa podczas pracy nad "Wall Street: Pieniądz nie śpi" Olivera Stone'a. W talk show Stephena Colberta w 2016 roku aktor opisał Trumpa jako osobę, która "własnoręcznie podniosła ekonomię Manhattanu". Dla mnie jest to fascynujące. Myślę, że jest ciekawym gościem, skomentował Brolin.

W 2020 roku Brolin przyznał na Instagramie, że sam jest "konserwatywnym demokratą" i wypowiadał się przeciwko Donaldowi Trumpowi, mówiąc: Odmawiam wiary w to, że Donald Trump jest sednem amerykańskiej męskości.

Obecnie możemy oglądać Brolina w kinach w widowisku "Uciekinier".

"Uciekinier" – zwiastun




O czym opowiada "Uciekinier"?



W niedalekiej przyszłości "Uciekinier" staje się najchętniej oglądanym programem w telewizji – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich ruch jest transmitowany za pomocą kamer żądnej krwi publiczności, a każdy kolejny dzień, który przetrwają, podnosi wartość wygranej. Pochodzący z ubogiej klasy robotniczej Ben Richards (Glen Powell), którego nie stać na leczenie chorej córki, zachęcony przez przekonującego, ale równocześnie bezwzględnego producenta programu (Josh Brolin), postanawia wziąć udział w zabójczym show. Buntownicza natura, instynkt i determinacja nowego zawodnika sprawiają, że staje się on niespodziewanie ulubieńcem fanów – i jednocześnie zagrożeniem dla całego programu. Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale także cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.

