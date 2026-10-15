Newsy Filmy Inne Josh Brolin wybrał filmy, które trzeba zobaczyć. Na liście jedno z dzieł Krzysztofa Kieślowskiego
Filmy / Inne

Josh Brolin wybrał filmy, które trzeba zobaczyć. Na liście jedno z dzieł Krzysztofa Kieślowskiego

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Josh+Brolin+wybra%C5%82+filmy%2C+kt%C3%B3re+trzeba+zobaczy%C4%87.+Uwzgl%C4%99dni%C5%82+jedno+z+dzie%C5%82+Krzysztofa+Kie%C5%9Blowskiego-169109
Josh Brolin wybrał filmy, które trzeba zobaczyć. Na liście jedno z dzieł Krzysztofa Kieślowskiego
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Josh Brolin, którego od piątku będziecie mogli oglądać w "Upadku wieloryba" postanowił podzielić się filmowymi rekomendacjami. Aktor przygotował listę tytułów, które jego zdaniem każdy powinien znać. Nie brakuje na niej klasyki kina, ale znalazło się też miejsce dla kilku nowszych produkcji.

Co znalazło się na liście Brolina?



brolin-josh-1.jpg Getty Images © David Jon


Brolin opowiedział o swojej liście w programie "Jimmy Kimmel Live!". Wśród wybranych filmów są między innymi "Szczęki", "Persona", "Czas apokalipsy", "Taksówkarz", "Ojciec chrzestny" i "Ojciec chrzestny II". Aktor uwzględnił również "Lot nad kukułczym gniazdem", "Wściekłego byka", "Pieskie popołudnie" oraz "Requiem dla snu".

Zestawienie nie ogranicza się jednak do amerykańskiego kina. Brolin poleca również między innymi włoskie "Cinema Paradiso" oraz norweski film "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera. Wśród jego wyborów znalazły się także "Trzy kolory: Niebieski" Krzysztofa Kieślowskiego i "Niebo nad Berlinem" Wima Wendersa.

Co ciekawe, na liście znalazł się tylko jeden film, w którym wystąpił sam Brolin: "Igraszki z losem" z 1996 roku w reżyserii Davida O. Russella. Aktor wyjaśnił Kimmelowi, że wybrał ten tytuł między innymi ze względu na swoją rolę biseksualnego agenta ATF z fetyszem pach.

Wszystkie wymienione tytuły zobaczycie na zdjęciach poniżej (udostępnionych na oficjalnym profilu programu Kimmela).



Powiązane artykuły Josh Brolin

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Cztery polskie filmy walczą o Europejskie Nagrody Filmowe 2027

Filmy

Łączono go z "Obcym". Teraz dementuje plotki

1 komentarz
VOD Filmy

Czarne chmury nad "Narnią". Film Grety Gerwig jest "okropny"?

14 komentarzy
VOD Seriale

"RoboCop": Twórca oryginału zaangażowany w prace nad serialem

9 komentarzy
VOD Seriale

Friz i Wersow kontratakują. Serial dokumentalny w drodze

34 komentarze

Ranking najlepszych sezonów seriali na Filmwebie!

17 komentarzy
Gry

Graliśmy w remake "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

8 komentarzy