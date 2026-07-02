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Josh Gad dołącza do ekipy prequela "Ocean's Eleven"

Variety / autor: /
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Josh Gad dołącza do ekipy prequela &quot;Ocean's Eleven&quot;
źródło: Getty Images
autor: Araya Doheny
Powiększa się obsada prequela "Ocean's Eleven", którego gwiazdami są Margot Robbie i Bradley Cooper. W filmie wystąpi też Josh Gad, znany m.in. z "Pięknej i bestii", "Morderstwa w Orient Expressie" i jako oryginalny głos bałwanka Olafa z "Krainy lodu". Ostatnio można było go zobaczyć w serialu Marvela "Wonder Man", gdzie zagrał samego siebie.
     

Josh Gad pozna rodziców Danny'ego Oceana




Josh Gad ma zagrać "ważną rolę" w prequelu popularnej serii o grupie sympatycznych złodziei. Niestety, na razie nie ujawniono, o jaką postać chodzi. Przedstawiciele aktora oraz studia Warner Bros. nie skomentowali informacji o jego dołączeniu do obsady.

Akcja filmu osadzona została w czasie Monako Grand Prix w 1962 roku. Głównymi bohaterami będą rodzice Danny'ego Oceana (jednego z bohaterów "Ocean's Eleven", w którego u Soderbergha wcielał się George Clooney).

W obsadzie od dłuższego czasu jest już Margot Robbie (w rzeczy samej była pierwszą osobą związaną z projektem, jeszcze w czasach, kiedy jej ekranowym partnerem miał być Ryan Gosling). Ostatnio słyszeliśmy, że angaż otrzymali nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie "Tajny agent" Wagner Moura oraz Monica Barbaro, nominowana do Oscara w zeszłym roku za występ w "Kompletnie nieznanym".

Scenariusz filmu napisał Bradley Cooper, który stanie również za kamerą.

Premierę zapowiedziano na 25 czerwca 2025.

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