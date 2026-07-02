Josh Gad dołącza do ekipy prequela "Ocean's Eleven"

Josh Gad pozna rodziców Danny'ego Oceana Josh Gad ma zagrać "ważną rolę" w prequelu popularnej serii o grupie sympatycznych złodziei. Niestety, na razie nie ujawniono, o jaką postać chodzi.
Przedstawiciele aktora oraz studia Warner Bros. nie skomentowali informacji o jego dołączeniu do obsady.
Akcja filmu osadzona została w czasie Monako Grand Prix w 1962 roku. Głównymi bohaterami będą rodzice Danny'ego Oceana (jednego z bohaterów "Ocean's Eleven
", w którego u Soderbergha wcielał się George Clooney
).
W obsadzie od dłuższego czasu jest już Margot Robbie
(w rzeczy samej była pierwszą osobą związaną z projektem, jeszcze w czasach, kiedy jej ekranowym partnerem miał być Ryan Gosling
). Ostatnio słyszeliśmy, że angaż otrzymali nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie "Tajny agent
" Wagner Moura
oraz Monica Barbaro
, nominowana do Oscara w zeszłym roku za występ w "Kompletnie nieznanym
".
Scenariusz filmu napisał Bradley Cooper
, który stanie również za kamerą.
Premierę zapowiedziano na 25 czerwca 2025.
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