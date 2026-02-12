Josh Gad i Jason Isaacs w czarnej komedii na froncie II wojny

Josh Gad ("Piękna i bestia"), Jason Isaacs ("Biały Lotos") i Ruth Negga ("Uznany za niewinnego") zagrają w czarnej komedii "Bad Major". Za kamerą stanie Peter Fellows, scenarzysta "Śmierci Stalina" i "Avenue 5".
O czym opowie "Bad Major"?
Akcja "Bad Major"
będzie rozgrywać się latem 1942 roku w trakcie drugiej wojny światowej. To opowieść o rodzinie nastoletniego chłopca, który walczy na froncie. Żeby zagwarantować mu bezpieczeństwo, bohaterowie przyjmują pod swój dach jego humorzastego przełożonego. Major socjopata zmusza członków rodziny do przestrzegania szalenie obsesyjnych zasad. Rodzina zostaje doprowadzona do skrajności – a wszystko w imię miłości.
Film jest ekranizacją "Rodziny Tótów"
, której autorem jest węgierski pisarz István Örkény
. W obsadzie są również Derek Jacobi
i Rosie Jones
. Jestem podekscytowany, mogąc nakręcić "Bad Major" z fantastyczną grupą zabawnych i świetnych aktorów. Opieram się na dziele Istvána Örkény'ego opowiadającym o wojnie psychologicznej, rodzinnej dynamice i kulturowym uwarunkowaniu. Moja adaptacja przekuje te tematy w prawdziwie zabawną, rozdzierającą serce opowieść o desperacji, stracie i absurdalnych rzeczach, które ludzie są w stanie zrobić, żeby ocalić bliskich
, skomentował Fellows
, dla którego będzie to reżyserski debiut.
"Śmierć Stalina" – zwiastun
Dobra zmiana to przeżytek – czas na zmianę totalną! Umiera Józef Stalin – dyktator ZSRR, tyran i bestia odpowiedzialna za śmierć milionów ludzi. Pośród elit władzy rozpoczyna się walka o dominację i wpływy po zmarłym przywódcy. Niektórzy chcą naprawy i pozytywnych zmian, a plany innych mogą pogrążyć kraj jeszcze bardziej. Wszystkim jednak przyświeca ten sam motyw – nie dać się zabić i jakimś cudem przeżyć chaos, w jakim pogrąża się Kreml. Szaleństwo totalitaryzmu zostaje obnażone w pełnej krasie.