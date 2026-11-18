Od poniedziałku wiemy oficjalnie, że Robert Pattinson został nowym Jamesem Bondem. Według nieoficjalnych doniesień jego angaż mógł potoczyć się jednak inaczej. Jednym z głównych kandydatów do roli agenta 007 był Josh O'Connor - jak informuje Matt Belloni z serwisu Puck, aktor miał nawet być pierwszym wyborem reżysera Denisa Villeneuve’a, jednak ostatecznie sam wycofał się z wyścigu.
To O'Connor mógł być Bondem?
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Według tych doniesień rozmowy dotyczące warunków kontraktu nie przebiegały po jego myśli. Przedstawiciele aktora, studia i producenci musieli uzgodnić między innymi wynagrodzenie, szczegóły umowy oraz harmonogram pracy przy kolejnych filmach. O’Connor
miał zrezygnować z ubiegania się o rolę, ponieważ od początku miał wątpliwości związane z obciążeniami i oczekiwaniami, jakie wiążą się z wcieleniem w tak rozpoznawalną postać. O’Connor
nie był jedynym aktorem, który przeszedł próby do roli agenta 007. W finałowym gronie znaleźli się również Jack Lowden
, Callum Turner
i Nicholas Hoult
. Ostatecznie angaż otrzymał Pattinson
, który wcieli się w Bonda
w filmie przygotowywanym przez Villeneuve’a
i Amazon MGM Studios. Za scenariusz nowej odsłony odpowiedzialny jest Steven Knight
, twórca "Peaky Blinders
".
Bond 26 - teaser