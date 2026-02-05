Newsy Seriale Joshua Jackson znów łączy siły ze scenarzystą "Jeziora marzeń"
VOD / Seriale

Joshua Jackson znów łączy siły ze scenarzystą "Jeziora marzeń"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Joshua+Jackson+i+Greg+Berlanti+pracuj%C4%85+nad+serialem+%22How+To+Survive+Without+Me%22-165036
Joshua Jackson znów łączy siły ze scenarzystą &quot;Jeziora marzeń&quot;
źródło: Getty Images
autor: NBC
Ponad 25 lat po premierze serialu "Jezioro marzeń", Joshua Jackson i Greg Berlanti znów łączą siły - aktor zagra w pilocie serialu dramatycznego "How To Survive Without Me" dla HBO Max. Towarzyszyć mu będzie Ray Romano, a Berlanti napisze scenariusz wraz z Bathshebą Doranem

Co wiemy o serialu?



GettyImages-2242945617.jpg Getty Images © Jeff Kravitz


Fabuła opowiada o rodzinie De Angelis po śmierci matriarchini Beverly. Rodzina próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez jej przewodnictwa. Okazuje się, że Beverly - w swoim charakterystycznym stylu - pozostawiła po sobie wskazówki, które pozwalają jej "prowadzić" rodzinę z zaświatów. Aby poznać ostatnie dzieło matki, członkowie rodziny muszą znaleźć czas i wysiłek, by pozostać ze sobą w kontakcie i wspierać się nawzajem w nadchodzących wyzwaniach życia.

Jackson wcieli się w Coopera, szefa kuchni przygotowującego otwarcie ekskluzywnego klubu gastronomicznego w Los Angeles. Jego bohater jest pewny siebie i atrakcyjny, ale w milczeniu zmaga się z tajemnicą, która mogłaby zniszczyć zarówno jego długoletnie przyjaźnie, jak i karierę kulinarną rozwijaną na cześć matki. Romano zagra patriarchę rodziny.

Berlanti rozpoczął karierę telewizyjną jako scenarzysta "Jeziora marzeń", w którym Jackson zagrał swoją pierwszą główną rolę, a już po roku został producentem wykonawczym i showrunnerem. Jacksona niedawno mogliśmy oglądać w serialu "Doctor Odyssey". 

"Doctor Odyssey" - zwiastun



Powiązane artykuły Joshua Jackson

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Serialowy Draco Malfoy zachwala pracę na planie "Harry'ego Pottera"

Filmy

Twórca "Iron Lung" chce, by youtuberów postrzegano jako pełnoprawnych filmowców

2 komentarze
Inne Filmy

Gwiazda serii "Ong Bak" walczy z nowotworem

2 komentarze
Inne Filmy

"Urodzeni mordercy" na pokazie w warszawskim Iluzjonie 25.02 o godz. 20:00

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #132: "Wielki Marty" zachwytów warty?

2 komentarze
Filmy Multimedia

"Fjord": Stan i Reinsve na pierwszym zdjęciu z planu

Filmy

Który aktor z "Życia Chucka" trafi do "Egzorcysty" Flanagana?

3 komentarze