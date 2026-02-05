Joshua Jackson znów łączy siły ze scenarzystą "Jeziora marzeń"

Ponad 25 lat po premierze serialu "Jezioro marzeń", Joshua Jackson i Greg Berlanti znów łączą siły - aktor zagra w pilocie serialu dramatycznego "How To Survive Without Me" dla HBO Max. Towarzyszyć mu będzie Ray Romano, a Berlanti napisze scenariusz wraz z Bathshebą Doranem.
Co wiemy o serialu?
Getty Images © Jeff Kravitz
Fabuła opowiada o rodzinie De Angelis po śmierci matriarchini Beverly. Rodzina próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez jej przewodnictwa. Okazuje się, że Beverly - w swoim charakterystycznym stylu - pozostawiła po sobie wskazówki, które pozwalają jej "prowadzić" rodzinę z zaświatów. Aby poznać ostatnie dzieło matki, członkowie rodziny muszą znaleźć czas i wysiłek, by pozostać ze sobą w kontakcie i wspierać się nawzajem w nadchodzących wyzwaniach życia. Jackson
wcieli się w Coopera, szefa kuchni przygotowującego otwarcie ekskluzywnego klubu gastronomicznego w Los Angeles. Jego bohater jest pewny siebie i atrakcyjny, ale w milczeniu zmaga się z tajemnicą, która mogłaby zniszczyć zarówno jego długoletnie przyjaźnie, jak i karierę kulinarną rozwijaną na cześć matki. Romano
zagra patriarchę rodziny. Berlanti
rozpoczął karierę telewizyjną jako scenarzysta "Jeziora marzeń
", w którym Jackson
zagrał swoją pierwszą główną rolę, a już po roku został producentem wykonawczym i showrunnerem. Jacksona
niedawno mogliśmy oglądać w serialu "Doctor Odyssey
".
"Doctor Odyssey" - zwiastun