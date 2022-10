Już dziś ruszają gorące promocje w ramach Smart! Week na Allegro

***

PONIEDZIAŁEK 10 października

1 449 z ł cena promocyjna: 1 179 zł

***

125 zł cena promocyjna: 79,99 zł

***

WTOREK 11 października

3499 zł cena promocyjna: 2699 zł

***





ŚRODA 12 października







899 zł cena promocyjna: 749 zł

***

3899 zł cena promocyjna 3199 zł

Już dziś 10 października rusza Smart! Week na Allegro. To wyjątkowa okazja, by skorzystać z gorących ofert cenowych i sięgających nawet 50% procent zniżek na popularne i cenione produkty.Każdego dnia aż do 16 października użytkownicy Allegro będą mogli przebierać w nowych atrakcyjnych ofertach. Najciekawsze z nich czekają na posiadaczy pakietu Smart!, a także wszystkich korzystających z bezpłatnego, testowego Smart! na Start – szukajcie oznaczeń "Smart! Only"! W tym roku po raz pierwszy uczestnicy festiwalu otrzymają także możliwość zakupu w promocyjnych cenach biletów na wybrane wydarzenia dostępne w serwisie eBilet.Informacje o usłudze Allegro Smart! znajdziecie pod linkiem TUTAJ , a TU – promocyjne oferty Smart! Week By mieć pewność, że nie przegapicie zbliżających się promocji, warto dodać wybraną ofertę do "obserwowanych", tak by około 20 minut przed jej startem otrzymać powiadomienie. Przeszukiwać liczne promocje można także, używając filtra "oferty Smart! Week" lub wpisując w wyszukiwarkę Allegro hasło "Smart Week".Poniżej znajdziecie kilka ciekawych produktów, które kupicie w trakcie Smart! Week w wyjątkowo niskich cenach. Sprawdźcie, jakie oferty już na Was czekają.Nintendo Switch nazywane jest przełomową konsolą do gier wideo – można ją bowiem podłączyć do telewizora w domu albo używać jako konsoli przenośnej. Bateria wytrzymuje w niej nawet sześć godzin. Podczas przebywania poza domem konsolę Nintendo Switch można naładować, podłączając zasilacz do wejścia USB typu C. Zależnie od gry, użytkownicy Nintendo Switch mogą używać po jednym Joy-Conie w każdej ręce albo podzielić się drugim ze znajomym. Konsola sprawdza się więc, gdy planujecie grać ze znajomymi w domu, połączyć ją z kimś bliskim w czasie podróży albo grać z innymi w sieci. Dzięki prostym w użyciu kontrolerom ruchu oraz wibracjom HD wbudowanym w oba Joy-Cony ma się wrażenie, że gry ożywają w rękach. W razie potrzeby kontrola rodzicielska umożliwia nadzorowanie sposobu, w jaki użytkownicy konsoli z niej korzystają. Wszystkie szczegółowe funkcje konsoli oraz jej parametry znajdziecie pod LINKIEM Opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 oferuje jeszcze więcej ulepszonych funkcji w stosunku do swojej poprzedniczki. W pierwszej kolejności jej użytkownicy dostają do dyspozycji większy wyświetlacz, który podobnie jak do tej pory można dostosować do indywidualnych preferencji. Opaska zaopatrzona też jest w bogaty zestaw czujników, w tym akcelerometr, pulsometr, barometr, żyroskop i czujnik natlenienia krwi. W opisie czytamy, że opaska Mi Band 5 automatycznie rozpoznaje na przykład pięć głównych stylów pływania, a kryjąca się pod hasłem PAI (Personal Activity Intelligence) ocena pozwala lepiej poznać wpływ treningu na ogólne samopoczucie i sprawność fizyczną. Nowa odsłona opaski monitoruje także sen jeszcze dokładniej, wyodrębniając szczegółowo dane na temat fazy REM. Wykrywa też jej nieprawidłowości. Ładowanie Mi Band 5 możliwe jest teraz za pomocą magnesów, dzięki czemu nie ma potrzeby wyciągania urządzenia z opaski podczas ładowania.Laptop HP Pavilion Aero 13,3’’ zwraca uwagę przede wszystkim niewielką wagą – waży niecały kilogram, co może się okazać znaczące, gdy chcecie przemieszczać się ze swoim komputerem. Producent zapewnia także, że zastosowanie w ekranie mikrokrawędzi oraz jasności na poziomie 400 nitów umożliwia oglądanie materiałów z dużą szczegółowością nawet przy bardzo jasnym oświetleniu. Materiały pozyskane do powstania Laptop HP Pavilion Aero 13,3’’ pochodzącą natomiast częściowo z recyklingu oraz tworzyw odzyskanych przed trafieniem do oceanu. Wybierając ten produkt, wspieracie więc zrównoważone wzornictwo. Wszystkie szczegółowe parametry urządzenia znajdziecie pod LINKIEM Oto inteligentny odkurzacz i mop w jednym. Jego niewielkie wymiary oraz nieduża wysokość umożliwiają wjeżdżanie nawet pod niskie meble i dokładne sprzątanie niedostępnych zakamarków mieszkania. Urządzenie to potrafi także pokonywać przeszkody do 2 centymetrów, co oznacza, że poradzi sobie z niewielkimi progami i dywanikami. Ma także duży pojemnik na kurz, wysoką moc ssania oraz daje możliwość dokładnego planowania trasy, a także pełnej kontroli zdalnej za pomocą aplikacji. Wygląda na to, że mapowanie z Xiaomi MI ROBOT MOP może być jeszcze szybsze i dokładniejsze.iPhone 12 z pamięcią 64 GB dostępny jest teraz dla posiadaczy Smart! w promocyjnej cenie. Telefon posiada wyświetlacz Super Retina XDR o rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli – co zapewnia większy kontrast w stosunku do poprzednich generacji oraz większą wierność kolorów, co równa się lepszej jakości zdjęć. Na iPhonie 12 można też kręcić filmy w jakości 4K (taką rozdzielczość zapewnia już przedni aparat), z funkcją slow motion. System dwóch aparatów z obiektywem ultraszerokokątnym i szerokokątnym daje z kolei możliwość uchwycenia szerszych niż do tej pory kadrów. Aparat posiada także tryb portretowy oraz ulepszony tryb nocny. Dzięki funkcji Face ID odblokowuje się automatycznie po rozpoznaniu twarzy. Poza wszystkimi typowymi dla siebie funkcjami iPhone 12 robi też wrażenie wizualnie – telefon wykonany jest z wysoką dbałością o detale.Więcej promocyjnych ofert Smart! Week znajdziecie pod linkiem TUTAJ