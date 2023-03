Bitcoin FilmFest: Rusza już jutro! Mamy dla Was kod rabatowy

Bitcoin FilmFest – Co w programie?

Zobacz zwiastun "The Great Reset and the Rise of Bitcoin"

Welcome to the first-ever #Bitcoin FilmFest, happening in Warsaw, Poland from the 24th of March to the 26th March 2023!



This groundbreaking event celebrates the global impact of Bitcoin and its underlying technology through the power of cinema. pic.twitter.com/tlCzTpe8Wj — Bitcoin FilmFest (@filmfestbtc) February 20, 2023

Już jutro w piątekrusza pierwszy na świecie! Święto w całości poświęcone największej i najpopularniejszej kryptowalucie potrwa. W tym czasie będzie można nie tylkom.in. o początkach cyfrowej waluty czy jej przyszłości oraz wpływie na światową gospodarkę, ale takżeKolejna dobra wiadomość jest taka, że mamy dla Was! Wystarczy użyć kodui cieszyć się wybranymi seansami.W programie Bitcoin FilmFest znalazły się starannie wyselekcjonowane dokumenty poświęcone bitcoinom – włącznie z ich historią, rozwojem oraz potencjałem na przyszłość, a także filmy ukazujące, w jaki sposób ta cyfrowa waluta wpływa zarówno na gospodarkę na całym świecie, jak i technologię oraz współczesne społeczeństwo.Wśród nich takie tytuły, jak: " The Great Reset and the Rise of Bitcoin ", który bada obecny stan naszej gospodarki oraz wpływ, jaki nowy system monetarny, taki jak Bitcoin, może mieć na świat; " Human B " dający wgląd do "króliczej nory związanej z Bitcoinem" czy " Bond to Unbind - Bitcoin and El Salvador " – eksperymentalny film dokumentalny, który bada związek między dolarem amerykańskim a Salwadorem.Oprócz ośmiu głównych produkcji Bitcoin FilmFest oferuje także dziesiątki dodatkowych zwiastunów i zapowiedzi filmowych.Poza oglądaniem filmów podczas Bitcoin FilmFest będzie można też porozmawiać z twórcami podczas spotkań Q&A. W programie zaplanowane także zostały warsztaty, a także impreza z muzyką do rana. Jeśli więc najpopularniejsza kryptowaluta nie jest Wam obca i chcielibyście dowiedzieć się o niej czegoś więcej, Bitcoin FilmFest będzie właściwym miejscem. Szczególnie że to także idealna okazja do poznania nowych osób i rozmów okołofilmowych.Nie zapomnijcie o kodzie zniżkowym, dzięki któremu kupicie bilety o 25% taniej.Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi ogłoszeniami oraz informacjami na temat wydarzeń towarzyszących, śledźcie media społecznościowe poświęcone festiwalowi – w tym konto na Twitterze Oficjalną stronę festiwalu Bitcoin FilmFest znajdziecie pod linkiem TUTAJ