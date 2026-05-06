Już jutro startuje 23. MDAG! W czym warto wziąć udział?

W czwartek 7 maja odbędzie się uroczysta Gala Otwarcia 23. Millennium Docs Against Gravity. Filmem otwarcia jest nagradzane i pokazywane na zagranicznych festiwalach "Bez końca" Michała Marczaka. Podczas ceremonii dowiemy się także, kto otrzyma Dokumentalne Grand Prix FIPRESCI! Wyjątkową nagrodę przyzna po raz pierwszy w historii Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych a nagrodzony film wybrali członkowie i członkinie organizacji z całego świata. Projekcja wyróżnionego filmu odbędzie się w sobotę 9 maja w Kinotece.
Regularne projekcje w ramach 23. MDAG filmowe ruszają 8 maja, w kinach studyjnych w siedmiu miastach w Polsce: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi.
Na co warto zwrócić szczególną uwagę planując swój festiwal?
Piątek 8 maja | 18:00 | KINOTEKA 7
Wręczenie nagrody WWF
Podczas 23. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity 2026 zostanie wręczona specjalna nagroda przyznawana przez WWF Polska.
Jest to wyróżnienie "WWF Poland Award – Voice for Living Planet", które nie trafia do twórców filmowych, lecz do bohaterów i bohaterek zaangażowanych w pomoc środowisku. Jego zwycięzcy inspirują do jego ochrony i działań na rzecz prawdziwych zmian.
W 2026 roku laureatem został Andri Snær Magnason
- pisarz i aktywista pochodzący z Islandii, znany m.in. z działań na rzecz klimatu. Jest on także bohaterem filmu "O czasie i wodzie
" w reżyserii Sary Dosy
, prezentowanego w konkursie głównym festiwalu. Sobota 9 maja | 16:00 | KINOTEKA 3
Pokaz filmu nagrodzonego Dokumentalnym Grand Prix FIPRESCI
Już w tę sobotę odbędzie się projekcja filmu nagrodzonego Dokumentalnym Grand Prix – najważniejszym wyróżnieniem dla filmu non-fiction przyznawaną przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych FIPRESCI. Zrzesza ona dziennikarzy i dziennikarki filmowe z całego świata. To pierwszy raz, kiedy Federacja przyzna Grand Prix a nagroda będzie wręczana co roku na festiwalu MDAG!
Po pokazie odbędzie się na spotkanie z reżyserką lub reżyserem zwycięskiego filmu w języku angielskim! Spotkanie poprowadzi Paola Casella, krytyczka filmowa z Włoch, wicedyrektorka FIPRESCI. Środa 13 maja | 19:00 | Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Lutosławskiego
Koncert: Joshua Eustis i Kelly Moran wraz z Orkiestrą Polskiego Radia grają "Moich Themersonów" Joshua Eustis
to współtwórca muzyki do nominowanego do Oscara® filmu "Wielki Marty
", współpracujący z Apparatem czy Nine Inch Nails. Kelly Moran to współczesna pianistka znana ze współpracy z The Avalanches, FKA Twigs czy Yves Tumor. Dwóch genialnych muzyków wraz z 40-osobową orkiestrą smyczkową zabierze nas w immersyjną podróż po ścieżce dźwiękowej z filmu "Moi Themersonowie
" w reżyserii Marcina Borchardta
. Już 13 maja o 19:00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Lutosławskiego zagrają pierwszy w historii wspólny koncert.
SPOTKANIA Z TWÓRCAMI I TWÓRCZYNIAMI W RAMACH SEKCJI THE BEST OF MDAG
Wszystkie spotkania odbędą się w kinie Atlantic B o godzinie 20:30. 8 maja
, po projekcji filmu WSZYSTKIE NIEPRZESPANE NOCE
, z publicznością spotka się reżyser Michał Marczak 9 maja
po projekcji filmu NADPRODUKCJA: TERROR KONSUMPCJI
z publicznością spotkają się reżyser Erik Gandini
i montażysta Johan Soderberg. 10 maja
po projekcji filmu WULKAN MIŁOŚCI
, z publicznością spotka się reżyserka Sara Dosa
. 11 maja
po projekcji filmu APOLONIA, APOLONIA
, dokumentującym wieloletnią relację autorki z malarką Apolonią Sokol, z publicznością spotka się reżyserka Lea Glob
.
Po projekcji filmu SERBKA
, 12 maja
, z publicznością spotka się reżyser Nebojša Slijepčević
. 13 maja
po filmie POSKROMIONY OGRÓD
, opowiadającym o losach… drzewa, z publicznością spotka się reżyserka Salomé Jashi
. 14 maja
po projekcji filmu NATURALNA DZIKOŚĆ SERCA
z publicznością spotka się reżyserka Silje Jacobsen
. 16 maja
po filmie WALC Z WALDHEIMEM
, przedstawiającym kontrowersje wokół wyboru Kurta Waldheima na prezydenta Austrii w 1986 roku, z publicznością spotka się reżyserka Ruth Beckermann
.