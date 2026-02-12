"Helldivers". Jason Momoa gwiazdą filmowej adaptacji gry. Znamy datę premiery

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest widowisko "Helldivers" bazujące na popularnej serii gier wideo pod tym samym tytułem. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły, w tym gwiazdę produkcji oraz datę premiery. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Kinowe "Helldivers" w 2027 roku!
Jak już wcześniej informowaliśmy, za kinowe widowisko "Helldivers"
odpowiadać będzie reżyser kilku części cyklu "Szybcy i wściekli
" Justin Lin
. Ma on być m.in. reżyserem i producentem całości.
Teraz dowiedzieliśmy się, że gwiazdą obrazu będzie Jason Momoa
. Niestety nie ujawniono, kogo zagra. Poznaliśmy również datę premier. Do kin w Ameryce trafi 10 listopada 2027 roku
.
Szczegóły filmu "Helldivers"
nie są na razie znane. Scenariusz jest bowiem dopiero w przygotowaniu. Pisze go specjalista od horrorów Gary Dauberman
(dylogia "To
"), który miał już okazję współpracować z PlayStation Productions przy okazji filmu "Until Dawn
".
Dla Jasona Momoy
oznacza to kontynuację bardzo pracowitego okresu. Aktora zobaczymy bowiem wkrótce jako Duncana Idaho w trzeciej części "Diuny"
, jako Lobo w widowisku DC "Supergirl"
oraz jako Blanka w "Street Fighterze"
.
Getty Images © Shirlaine Forrest
O serii "Helldivers"
Gra "Helldivers"
debiutowała w 2015 roku. To opowieść o kosmicznym konflikcie ludzi z obcymi, wrogimi formami życia.
Federacja przegrywa wojnę, którą sama rozpoczęła. Dołącz do elitarnych Helldivers, ostatniej linii obrony ludzkości, i walcz z bezwzględną rasą obcych w strzelance typu top-down okraszonej satyrycznym poczuciem humoru.
Wyrusz na pole walki, gdzie osłaniać będziesz swoich towarzyszy broni – pomoże ci w tym zaawansowana broń oraz pojazdy i naloty. W nagrodę za odniesione sukcesy zajmiesz miejsce w panteonie gwiazd Federacji.
W 2024 roku swoją premierę miała gra "Helldivers 2"
, która okazała się dla PlayStation wielkim komercyjnym sukcesem.
Zwiastun gry "Helldivers 2"