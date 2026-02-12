Newsy Filmy "Helldivers". Jason Momoa gwiazdą filmowej adaptacji gry. Znamy datę premiery
Filmy / Gry

"Helldivers". Jason Momoa gwiazdą filmowej adaptacji gry. Znamy datę premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ju%C5%BC+nie+tylko+Aquaman+i+Lobo.+Jason+Momoa+gwiazd%C4%85+ekranizacji+gry+%22Helldivers%22-165150
&quot;Helldivers&quot;. Jason Momoa gwiazdą filmowej adaptacji gry. Znamy datę premiery
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest widowisko "Helldivers" bazujące na popularnej serii gier wideo pod tym samym tytułem. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły, w tym gwiazdę produkcji oraz datę premiery.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Kinowe "Helldivers" w 2027 roku!



Jak już wcześniej informowaliśmy, za kinowe widowisko "Helldivers" odpowiadać będzie reżyser kilku części cyklu "Szybcy i wściekli" Justin Lin. Ma on być m.in. reżyserem i producentem całości.

Teraz dowiedzieliśmy się, że gwiazdą obrazu będzie Jason Momoa. Niestety nie ujawniono, kogo zagra. Poznaliśmy również datę premier. Do kin w Ameryce trafi 10 listopada 2027 roku.

Szczegóły filmu "Helldivers" nie są na razie znane. Scenariusz jest bowiem dopiero w przygotowaniu. Pisze go specjalista od horrorów Gary Dauberman (dylogia "To"), który miał już okazję współpracować z PlayStation Productions przy okazji filmu "Until Dawn". 

Dla Jasona Momoy oznacza to kontynuację bardzo pracowitego okresu. Aktora zobaczymy bowiem wkrótce jako Duncana Idaho w trzeciej części "Diuny", jako Lobo w widowisku DC "Supergirl" oraz jako Blanka w "Street Fighterze".

01.jpg Getty Images © Shirlaine Forrest


O serii "Helldivers"



Gra "Helldivers" debiutowała w 2015 roku. To opowieść o kosmicznym konflikcie ludzi z obcymi, wrogimi formami życia. 

Federacja przegrywa wojnę, którą sama rozpoczęła. Dołącz do elitarnych Helldivers, ostatniej linii obrony ludzkości, i walcz z bezwzględną rasą obcych w strzelance typu top-down okraszonej satyrycznym poczuciem humoru.

Wyrusz na pole walki, gdzie osłaniać będziesz swoich towarzyszy broni – pomoże ci w tym zaawansowana broń oraz pojazdy i naloty. W nagrodę za odniesione sukcesy zajmiesz miejsce w panteonie gwiazd Federacji.

W 2024 roku swoją premierę miała gra "Helldivers 2", która okazała się dla PlayStation wielkim komercyjnym sukcesem.

Zwiastun gry "Helldivers 2"



Powiązane artykuły Jason Momoa

Zobacz wszystkie artykuły

Helldivers  (2027)

 Helldivers

Helldivers 2  (2024)

 Helldivers 2

Helldivers  (2015)

 Helldivers

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny

Inne Filmy

"Śnieżka": gigantyczny budżet, olbrzymia strata. Disney ujawnia dane finansowe

Wideo Gry

TYLKO DLA DOROSŁYCH: "Hellraiser" powraca jako gra! Oto zwiastun

4 komentarze
Gry

To już pewne! “Gothic 1 Remake” ma datę premiery

1 komentarz
Rankingi Filmy

TOP: Najlepsze filmy rozgrywające się na zimowych igrzyskach

Inne Filmy

Nie żyje Bud Cort. Aktor znany z "Harolda i Maude" miał 77 lat

Inne Seriale

James Van Der Beek nie żyje. Dawson z "Jeziora marzeń" miał 48 lat

39 komentarzy