Jude Law jako Władimir Putin na pierwszym zdjęciu z planu "The Wizard of Kremlin"

Choć grał już papieża, króla Anglii i gwiazdę Złotej Ery Hollywood, fani na całym świecie dopiero dziś mają okazję zobaczyć go w roli prezydenta Rosji. Po publikacji zrobionych z ukrycia fotografii z planu, dziś portal Variety dzieli się pierwszym oficjalnym zdjęciem z filmu "The Wizard of Kremlin", opowiadającym o fikcyjnych politycznych początkach Władimira Putina.
"The Wizard of Kremlin
" jest nadchodzącym filmem w reżyserii francuskiego autora kina, Oliviera Assayasa
; reżysera "Czystej
", "Sils Marii
" oraz zdobywca canneńskiej nagrody za reżyserię filmu "Personal Shopper
". Oprócz Jude'a Law
, w projekt zaangażowani są również m.in. Paul Dano
i Alicia Vikander
. Film jest adaptacją "Maga z Kremla
" – głośnej książki Giuliano da Empoliego
, która ukazała się w Polsce nakładem Wydawnictwa Filtry. W oficjalnym opisie czytamy: Tytułowym bohaterem owej fikcji historycznej jest Wadim Baranow, reżyser teatralny i producent popularnego reality show, którego zbieg okoliczności czyni głównym socjotechnikiem odpowiedzialnym za sukces Putina. Baranow to postać inspirowana Władysławem Surkowem, rzeczywistym radcą Kremla, który zrozumiał, że ludziom nie tyle potrzebna jest polityka, ile mitologia; nie "ciepła woda w kranie" – lecz poczucie wyjątkowości. Dlaczego subtelny artysta i poeta, jakim był Baranow, zostaje konstruktorem społecznej rzeczywistości, w której nie ma miejsca na zniuansowane myśli i subtelne uczucia?
Obok postaci wymyślonych spotkamy na kartach powieści te znane z pierwszych stron gazet: między innymi Borysa Bierezowskiego, Eduarda Limonowa, Jewgienija Prigożina, Michaiła Chodorkowskiego…
Variety obok fotografii opublikowało także wywiad z twórcą filmu, Olivierem Assayasem
. Zapytany o współpracę z Judem Law
, przyznał, że zaimponowało mu zaangażowanie, z jakim aktor podchodził do pracy nad rolą. On całkowicie się przemienił, na nowo wymyślił Putina i uczynił go niezwykle wiarygodnym. Potrzebował się zaangażować, zrozumieć każdy aspekt postaci, zarówno te najgorsze cechy, jak i te mniej złe, aby zagrać go właściwie
– powiedział reżyser.