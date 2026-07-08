Jude Law zostanie mistrzem kierownicy. Gwiazdor zagra w nowym filmie akcji

Jude Law ma ochotę na odrobinę adrenaliny i ostrej jazdy. Brytyjski aktor zagra główną rolę w nadchodzącym filmie akcji, w którym wcieli się w postać kierowcy ucieczkowego. Projekt, za który odpowiada scenarzysta "Creeda III", powstaje z myślą o kinie.
Jude Law za kółkiem. Co wiemy o nowym filmie?
Jak zdradził Ben Jackson ze studia Riff Raff Entertainment, pomysł na film narodził się w głowach jego i samego Jude'a Lawa
po tym, jak aktor świetnie bawił się na planie thrillera "The Order” w reżyserii Justina Kurzela. Mieliśmy tam mnóstwo pościgów samochodowych, a Jude czerpał z tego ogromną frajdę. Kiedy skończyliśmy zdjęcia, usiedliśmy do burzy mózgów i tak narodził się ten koncept. Zach napisał już naprawdę świetny scenariusz
– powiedział Jackson.
Fabuła zapowiada się na klasyczne kino akcji. Jackson opisał historię jako bardzo prosty pomysł o kierowcy, który chce po prostu przedostać się z punktu A do punktów B i C, ale na jego drodze staje cała masa przeszkód.
Za scenariusz odpowiada duet Zach Baylin
("King Richard: Zwycięska rodzina
", "Creed III
") i Kate Susman
. Oboje znają się już z brytyjskim gwiazdorem – współpracowali z nim zarówno przy "The Order: Cichym braterstwie
", jak i przy serialu Netflixa "Black Rabbit
".
Streaming schodzi na dalszy plan
Podczas panelu na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach przedstawiciele Riff Raff Entertainment mocno podkreślili swoją filozofię. W dobie dominacji platform VOD, ich priorytetem pozostaje tradycyjne doświadczenie kinowe. Nie interesuje nas robienie filmów, które trafiają bezpośrednio na streaming. To dla nas kluczowa kwestia
– zadeklarował stanowczo Jackson.
Zobacz zwiastun "The Order: Cichego braterstwa"