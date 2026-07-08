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Jude Law zostanie mistrzem kierownicy. Gwiazdor zagra w nowym filmie akcji

Deadline / autor: /
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Jude Law zostanie mistrzem kierownicy. Gwiazdor zagra w nowym filmie akcji
źródło: Getty Images
autor: Jose Perez/Bauer-Griffin
Jude Law ma ochotę na odrobinę adrenaliny i ostrej jazdy. Brytyjski aktor zagra główną rolę w nadchodzącym filmie akcji, w którym wcieli się w postać kierowcy ucieczkowego. Projekt, za który odpowiada scenarzysta "Creeda III", powstaje z myślą o kinie.

Jude Law za kółkiem. Co wiemy o nowym filmie?



Jak zdradził Ben Jackson ze studia Riff Raff Entertainment, pomysł na film narodził się w głowach jego i samego Jude'a Lawa po tym, jak aktor świetnie bawił się na planie thrillera "The Order” w reżyserii Justina Kurzela. Mieliśmy tam mnóstwo pościgów samochodowych, a Jude czerpał z tego ogromną frajdę. Kiedy skończyliśmy zdjęcia, usiedliśmy do burzy mózgów i tak narodził się ten koncept. Zach napisał już naprawdę świetny scenariusz – powiedział Jackson.



Fabuła zapowiada się na klasyczne kino akcji. Jackson opisał historię jako bardzo prosty pomysł o kierowcy, który chce po prostu przedostać się z punktu A do punktów B i C, ale na jego drodze staje cała masa przeszkód.

Za scenariusz odpowiada duet Zach Baylin ("King Richard: Zwycięska rodzina", "Creed III") i Kate Susman. Oboje znają się już z brytyjskim gwiazdorem – współpracowali z nim zarówno przy "The Order: Cichym braterstwie", jak i przy serialu Netflixa "Black Rabbit".

Streaming schodzi na dalszy plan



Podczas panelu na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach przedstawiciele Riff Raff Entertainment mocno podkreślili swoją filozofię. W dobie dominacji platform VOD, ich priorytetem pozostaje tradycyjne doświadczenie kinowe.

Nie interesuje nas robienie filmów, które trafiają bezpośrednio na streaming. To dla nas kluczowa kwestia – zadeklarował stanowczo Jackson.

Zobacz zwiastun "The Order: Cichego braterstwa"


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