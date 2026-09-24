Jude Law negocjuje rolę w "Scapegoat" Ariego Astera. W obsadzie są już Scarlett Johansson i Jacob Elordi

"Deadline" poinformowało, że Jude Law może dołączyć do obsady nowego thrillera Ariego Astera. Aktor prowadzi negocjacje dotyczące roli w filmie "Scapegoat", z którym związani są już Scarlett Johansson i Jacob Elordi. Za produkcję odpowiada A24, a Aster jest reżyserem i autorem scenariusza.
Tajemniczy projekt Astera
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Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wokół projektu pojawiło się jednak kilka różnych informacji. Według jednej z nich film miałby opowiadać o lekarzu, który operuje znaną w internecie osobę. Inne doniesienia określają "Scapegoat
" jako romans science fiction albo bardziej tradycyjny dramat. Osoby znające projekt podkreślają jednak, że na ten moment nie ma zgodności co do szczegółów fabuły.
"Scapegoat
" będzie kolejnym filmem Astera
po "Eddingtonie
". Reżyser przez dłuższy czas zastanawiał się, jaki projekt zrealizować jako następny. A24, które odpowiada za dystrybucję nowego filmu, współpracowało z Asterem
przy wszystkich jego dotychczasowych produkcjach. Jude Law
w ostatnim czasie angażował się w sporo projektów. Wystąpił m.in. w serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków
" oraz nominowanym do Emmy
miniserialu Netfliksa "Black Rabbit
". Niedawno wcielił się również we Władimira Putina w filmie "Mag z Kremla
".
Wkrótce zobaczymy go także w miniserialu Apple TV "Wild Things", w którym zagra u boku Andrew Garfielda
. Law
zakończył również zdjęcia do nowego filmu Nancy Meyers
.
"Mag z Kremla" - zwiastun