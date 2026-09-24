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Jude Law negocjuje rolę w "Scapegoat" Ariego Astera. W obsadzie są już Scarlett Johansson i Jacob Elordi

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jude+Law+negocjuje+rol%C4%99+w+%22Scapegoat%22+Ariego+Astera.+W+obsadzie+s%C4%85+ju%C5%BC+Scarlett+Johansson+i+Jacob+Elordi-168742
Jude Law negocjuje rolę w &quot;Scapegoat&quot; Ariego Astera. W obsadzie są już Scarlett Johansson i Jacob Elordi
źródło: Getty Images
autor: Gonzalo Marroquin
"Deadline" poinformowało, że Jude Law może dołączyć do obsady nowego thrillera Ariego Astera. Aktor prowadzi negocjacje dotyczące roli w filmie "Scapegoat", z którym związani są już Scarlett Johansson i Jacob Elordi. Za produkcję odpowiada A24, a Aster jest reżyserem i autorem scenariusza.

Tajemniczy projekt Astera



GettyImages-2266750019.jpg Getty Images © Monica Shipper/GA

Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wokół projektu pojawiło się jednak kilka różnych informacji. Według jednej z nich film miałby opowiadać o lekarzu, który operuje znaną w internecie osobę. Inne doniesienia określają "Scapegoat" jako romans science fiction albo bardziej tradycyjny dramat. Osoby znające projekt podkreślają jednak, że na ten moment nie ma zgodności co do szczegółów fabuły.

"Scapegoat" będzie kolejnym filmem Astera po "Eddingtonie". Reżyser przez dłuższy czas zastanawiał się, jaki projekt zrealizować jako następny. A24, które odpowiada za dystrybucję nowego filmu, współpracowało z Asterem przy wszystkich jego dotychczasowych produkcjach.

Jude Law w ostatnim czasie angażował się w sporo projektów. Wystąpił m.in. w serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków" oraz nominowanym do Emmy miniserialu Netfliksa "Black Rabbit". Niedawno wcielił się również we Władimira Putina w filmie "Mag z Kremla".

Wkrótce zobaczymy go także w miniserialu Apple TV "Wild Things", w którym zagra u boku Andrew Garfielda. Law zakończył również zdjęcia do nowego filmu Nancy Meyers.

"Mag z Kremla" - zwiastun




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