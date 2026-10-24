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Judi Dench nie może już grać w filmach. Aktorka o pogarszającym się wzroku

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Judi Dench nie może już grać w filmach. Aktorka o pogarszającym się wzroku
źródło: Getty Images
autor: Jordan Pettitt - PA Images
Judi Dench, jedna z najbardziej cenionych brytyjskich aktorek, musiała zrezygnować z pracy na scenie i przed kamerą. Powodem są postępujące problemy ze wzrokiem, które od lat utrudniają jej codzienne funkcjonowanie. Laureatka Oscara opowiedziała o swojej sytuacji w programie "Today" emitowanym przez BBC Radio 4, przyznając, że obecnie nie jest już w stanie występować w teatrze ani grać w filmach.

Judi Dench o swoim zdrowiu



Nie mogę występować na scenie. Nie mogę już grać w sztuce. Nie mogę już grać w filmie. Nie mogę już czytać – wyznała aktorka.

Problemy Dench mają związek ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem. Chorobę zdiagnozowano u niej w 2012 roku. Schorzenie uszkadza obszar siatkówki odpowiedzialny za ostre widzenie centralne. W rezultacie obraz staje się zamazany, a rozpoznawanie szczegółów i osób może sprawiać coraz większe trudności.

Choroba wpływa nie tylko na zawodowe możliwości aktorki, ale również na jej kontakty z innymi ludźmi. Dench opowiedziała, że kilkakrotnie zdarzyło jej się pomylić rozmówcę i podejść do niewłaściwej osoby, niemal ją obejmując. Takie sytuacje pokazują, jak poważne konsekwencje ma postępująca utrata wzroku w codziennym życiu.

Judi Dench w filmie "Tajemnica Filomeny"
Aktorka od dłuższego czasu mówi o możliwości zakończenia kariery. Choć jej występy na scenie i przed kamerą należą już w praktyce do przeszłości, nie zamierza całkowicie znikać z życia publicznego. Nadal chce uczestniczyć w spotkaniach i wydarzeniach oraz opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z chorobą.

Ostatnie role Judi Dench



Mimo problemów zdrowotnych aktorka w ostatnich latach nadal pozostawała związana z branżą filmową. Jednym z jej najnowszych projektów jest "The Magic Faraway Tree", ekranizacja serii książek dla dzieci autorstwa Enid Blyton. Dench użyczyła w niej głosu inteligentnej lodówce, którą skonstruowała Polly, bohaterka grana przez Claire Foy. Film miał premierę na początku tego roku.

Wśród ostatnich występów ekranowych Dench znalazły się również role w "Belfaście" z 2021 roku i "Allelujah" z 2022 roku. W tym samym roku aktorka pojawiła się także w epizodycznej roli w filmie "Świąteczny duch".

Judi Dench po raz pierwszy poinformowała o diagnozie zwyrodnienia plamki żółtej w 2012 roku. Od tego czasu otwarcie mówiła o wpływie choroby na swoją pracę i codzienność, a w ostatnich latach coraz częściej poruszała temat możliwego przejścia na emeryturę. 

Judi Dench w filmie "Belfast" – zwiastun



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