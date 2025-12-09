Newsy Filmy Inne Judi Dench o Harveyu Weinsteinie: "Moim zdaniem odsiedział już swoje". Powinien wyjść na wolność?
Judi Dench o Harveyu Weinsteinie: "Moim zdaniem odsiedział już swoje". Powinien wyjść na wolność?

źródło: Getty Images
autor: Pool
W trakcie swej imponującej kariery Judi Dench wielokrotnie miała okazję współpracować z Harveyem Weinsteinem (wyprodukował on m.in. "Zakochanego Szekspira", za rolę w którym została nagrodzona Oscarem). Okazuje się, że ciepłe uczucia, jakie do niego żywiła, nie zmieniły się nawet po tym, jak został on prawomocnym wyrokiem skazany za nadużycia seksualne względem współpracujących z nim kobiet.

Judi Dench o Harveyu Weinsteinie


Dench gościła niedawno w The Radio Times, gdzie podzieliła się niepopularną opinią na temat Weinsteina. Współczucie dla ofiar byłego szefa Miramax nie wpłynęło na jej uczucia względem skompromitowanego producenta.

judi-dench-broni-harveya-weinsteina.jpg Getty Images © Jordan Pettitt - PA Images

Widziałam fragment filmu, na którym Harvey idzie, wspierając się dwiema laskami, i pomyślałam "No cóż…". Znałam Harveya bardzo dobrze, pracowałam z nim, ale nie miałam takich doświadczeń – na szczęście dla mnie – powiedziała. Moim zdaniem odsiedział już swoje… Sama nie wiem, dla mnie to osobista sprawa – wybaczenie.

W odpowiedzi na to wyznanie Weinstein napisał w oświadczeniu:

Zawsze bardzo lubiłem Judi Dench. Jest niezwykłą osobą, która odegrała ważną rolę w mojej karierze. Spędziłem w więzieniu już ponad 6,5 roku, w tym pół roku w zakładzie na Rikers Island, co liczy się jako podwójny wymiar kary. Jestem tu za coś, czego nie zrobiłem, a wiele oskarżeń wobec mnie stopniowo okazuje się nieprawdziwa lub bezpodstawna. Jestem wdzięczny za miłe słowa. Pragnę tylko wrócić do mojej rodziny i dzieci.

Ostatnie role Judi Dench


Ze względu na pogarszający się wzrok Judi Dench od kilku lat nie pojawia się na ekranie. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją m.in. w widowisku "Artemis Fowl" i komedii "Jak wywołałem byłą żonę". Rola babci w autobiograficznym "Belfaście" Kennetha Branagha przyniosła jej nominację do Oscara. Wystąpiła też w dramacie "Alleluja" i bożonarodzeniowej komedii "Świąteczny duch".

Zobacz zwiastun "Kronik portowych"


Wyprodukowany przez Harveya Weinsteina dramat "Kroniki portowe" trafił na ekrany w 2001 roku. Na planie Dench spotkała się z inną kontrowersyjną osobą – Kevinem Spaceyem, z którym, jak przyznała w rozmowie z The Radio Times, utrzymuje stały kontakt. Przypominamy zwiastun: 

 

