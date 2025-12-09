Judi Dench o Harveyu Weinsteinie: "Moim zdaniem odsiedział już swoje". Powinien wyjść na wolność?

W trakcie swej imponującej kariery Judi Dench wielokrotnie miała okazję współpracować z Harveyem Weinsteinem (wyprodukował on m.in. "Zakochanego Szekspira", za rolę w którym została nagrodzona Oscarem). Okazuje się, że ciepłe uczucia, jakie do niego żywiła, nie zmieniły się nawet po tym, jak został on prawomocnym wyrokiem skazany za nadużycia seksualne względem współpracujących z nim kobiet.
Judi Dench o Harveyu WeinsteinieDench
gościła niedawno w The Radio Times, gdzie podzieliła się niepopularną opinią na temat Weinsteina
. Współczucie dla ofiar byłego szefa Miramax nie wpłynęło na jej uczucia względem skompromitowanego producenta.
Widziałam fragment filmu, na którym Harvey idzie, wspierając się dwiema laskami, i pomyślałam "No cóż…". Znałam Harveya bardzo dobrze, pracowałam z nim, ale nie miałam takich doświadczeń – na szczęście dla mnie Getty Images © Jordan Pettitt - PA Images
– powiedziała. Moim zdaniem odsiedział już swoje… Sama nie wiem, dla mnie to osobista sprawa – wybaczenie.
W odpowiedzi na to wyznanie Weinstein
napisał w oświadczeniu: Zawsze bardzo lubiłem Judi Dench. Jest niezwykłą osobą, która odegrała ważną rolę w mojej karierze. Spędziłem w więzieniu już ponad 6,5 roku, w tym pół roku w zakładzie na Rikers Island, co liczy się jako podwójny wymiar kary. Jestem tu za coś, czego nie zrobiłem, a wiele oskarżeń wobec mnie stopniowo okazuje się nieprawdziwa lub bezpodstawna. Jestem wdzięczny za miłe słowa. Pragnę tylko wrócić do mojej rodziny i dzieci.
Ostatnie role Judi Dench
Ze względu na pogarszający się wzrok Judi Dench
od kilku lat nie pojawia się na ekranie. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją m.in. w widowisku "Artemis Fowl
" i komedii "Jak wywołałem byłą żonę
". Rola babci w autobiograficznym "Belfaście
" Kennetha Branagha
przyniosła jej nominację do Oscara. Wystąpiła też w dramacie "Alleluja
" i bożonarodzeniowej komedii "Świąteczny duch
".
Zobacz zwiastun "Kronik portowych"
Wyprodukowany przez Harveya Weinsteina
dramat "Kroniki portowe
" trafił na ekrany w 2001 roku. Na planie Dench
spotkała się z inną kontrowersyjną osobą – Kevinem Spaceyem
, z którym, jak przyznała w rozmowie z The Radio Times, utrzymuje stały kontakt. Przypominamy zwiastun: