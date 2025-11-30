Newsy Filmy Judi Dench o pogarszającym się wzroku. Dlatego już nie gra
Judi Dench o pogarszającym się wzroku. Dlatego już nie gra

źródło: Getty Images
autor: John Phillips
Judi Dench ujawniła szczegóły swojego pogarszającego się stanu zdrowia. Aktorka znana z "Zakochanego Szekspira" czy filmów o Jamesie Bondzie zdradziła, że nie gra już w filmach, ponieważ niemal całkowicie straciła wzrok. Dench mówiła już wcześniej o kłopotach, jakie nastręcza jej zwyrodnienie plamki żółtej, z jakim się zmaga.
   

Judi Dench traci wzrok



GettyImages-2188921416.jpg Getty Images © Stuart C. Wilson


Nie pojawiam się już przed kamerą, bo nie widzę, powiedziała Judi Dench w wywiadzie, jaki udzielała reporterowi ITV News w duecie z Ianem McKellenem, z którym w 1979 roku grała w "Makbecie".
   
McKellen zażartował w odpowiedzi, że my wciąż widzimy ją, a Dench odparła: Tak, a ja widzę twój kontur i znam cię bardzo dobrze, w twoim szalu Makbeta. Ale nie rozpoznałabym teraz nikogo.

Nie mogę oglądać telewizji, nie mogę czytać, dodała aktorka.

McKellen spytał, czy Dench podchodzi czasem do obcych ludzi ze słowami "Wspaniale znowu cię widzieć". Aktorka zaśmiała się i przyznała: Czasami!.

Uznawana za jedną z najwybitniejszych brytyjskich aktorek, Dench występuje od ponad siedmiu dekad w teatrze, kinie i telewizji. Jej niezapomniane role, takie jak M w serii filmów o Jamesie Bondzie czy królowa Wiktoria, przyniosły jej liczne prestiżowe nagrody, w tym Oscara za rolę w filmie "Zakochany Szekspir".

Ostatnie produkcje w filmografii Dench to "Alleluja" i "Świąteczny duch" z 2022 roku oraz "Belfast" z 2021.

"Belfast" – zwiastun


