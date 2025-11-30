Judi Dench o pogarszającym się wzroku. Dlatego już nie gra

Judi Dench ujawniła szczegóły swojego pogarszającego się stanu zdrowia. Aktorka znana z "Zakochanego Szekspira" czy filmów o Jamesie Bondzie zdradziła, że nie gra już w filmach, ponieważ niemal całkowicie straciła wzrok. Dench mówiła już wcześniej o kłopotach, jakie nastręcza jej zwyrodnienie plamki żółtej, z jakim się zmaga.
Judi Dench traci wzrok
Nie pojawiam się już przed kamerą, bo nie widzę Getty Images © Stuart C. Wilson
, powiedziała Judi Dench
w wywiadzie, jaki udzielała reporterowi ITV News w duecie z Ianem McKellenem
, z którym w 1979 roku grała w "Makbecie". McKellen
zażartował w odpowiedzi, że my wciąż widzimy ją, a Dench
odparła: Tak, a ja widzę twój kontur i znam cię bardzo dobrze, w twoim szalu Makbeta. Ale nie rozpoznałabym teraz nikogo. Nie mogę oglądać telewizji, nie mogę czytać
, dodała aktorka. McKellen
spytał, czy Dench
podchodzi czasem do obcych ludzi ze słowami "Wspaniale znowu cię widzieć". Aktorka zaśmiała się i przyznała: Czasami!
. Uznawana za jedną z najwybitniejszych brytyjskich aktorek, Dench występuje od ponad siedmiu dekad w teatrze, kinie i telewizji.
Jej niezapomniane role, takie jak M
w serii filmów o Jamesie Bondzie
czy królowa Wiktoria, przyniosły jej liczne prestiżowe nagrody, w tym Oscara za rolę w filmie "Zakochany Szekspir
".
Ostatnie produkcje w filmografii Dench
to "Alleluja
" i "Świąteczny duch
" z 2022 roku oraz "Belfast
" z 2021.
"Belfast" – zwiastun