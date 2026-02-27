Newsy Seriale Twórczyni "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" szykuje nowy serial. Kto w nim zagra?
Twórczyni "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" szykuje nowy serial. Kto w nim zagra?

Variety
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Variety informuje, że Apple jest bliskie zamówienia limitowanego serialu z udziałem Julii Louis-Dreyfus oraz Cecily Strong. Co wiemy o planowanym komediodramacie?

GettyImages-2242022826.jpg Getty Images © Taylor Hill


Serial inspirowany jest artykułem "The Nanny Squatter" autorstwa Bindu Bansinath, opublikowanym w New York Magazine. Za scenariusz, reżyserię i funkcję showrunnerki odpowiadać będzie Mary Bronstein. Fabuła ma koncentrować się na parze, której życie wywraca się do góry nogami po zatrudnieniu pozornie idealnej opiekunki. Z czasem granice zaczynają się zacierać, kontrola wymyka się z rąk, a sytuacja przeradza się w napiętą i niepokojącą walkę o władzę.

Louis-Dreyfus i Strong będą nie tylko gwiazdami projektu, ale również producentkami wykonawczymi. Funkcję tę pełnić będzie także Bronstein, a także Scoop Wasserstein z Vox Media Studios i New York Magazine. Za produkcję odpowiada Apple Studios.

Bronstein ostatnio napisała i wyreżyserowała film "Kopnęłabym cię, gdybym mogła", który przyniósł Rose Byrne Złoty Glob i nominację do Oscara za najlepszą rolę żeńską (okaże się, czy także samą statuetkę). 

Julia Louis-Dreyfus ma już ogromne doświadczenie telewizyjne - była 26 razy nominowana do nagrody Emmy i zdobyła ją 11-krotnie, m.in. za kultowy sitcom "Seinfeld" oraz "Figurantkę". Cecily Strong wcześniej występowała w "Schmigadoon!", a największą rozpoznawalność przyniosła jej praca w "Saturday Night Live" w latach 2012–2022.

