Twórczyni "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" szykuje nowy serial. Kto w nim zagra?

Variety informuje, że Apple jest bliskie zamówienia limitowanego serialu z udziałem Julii Louis-Dreyfus oraz Cecily Strong. Co wiemy o planowanym komediodramacie?
Szczegóły serialu
Getty Images © Taylor Hill
Serial inspirowany jest artykułem "The Nanny Squatter" autorstwa Bindu Bansinath, opublikowanym w New York Magazine. Za scenariusz, reżyserię i funkcję showrunnerki odpowiadać będzie Mary Bronstein
. Fabuła ma koncentrować się na parze, której życie wywraca się do góry nogami po zatrudnieniu pozornie idealnej opiekunki. Z czasem granice zaczynają się zacierać, kontrola wymyka się z rąk, a sytuacja przeradza się w napiętą i niepokojącą walkę o władzę. Louis-Dreyfus
i Strong
będą nie tylko gwiazdami projektu, ale również producentkami wykonawczymi. Funkcję tę pełnić będzie także Bronstein
, a także Scoop Wasserstein
z Vox Media Studios i New York Magazine. Za produkcję odpowiada Apple Studios. Bronstein
ostatnio napisała i wyreżyserowała film "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
", który przyniósł Rose Byrne Złoty Glob
i nominację do Oscara
za najlepszą rolę żeńską (okaże się, czy także samą statuetkę). Julia Louis-Dreyfus
ma już ogromne doświadczenie telewizyjne - była 26 razy nominowana do nagrody Emmy
i zdobyła ją 11-krotnie, m.in. za kultowy sitcom "Seinfeld
" oraz "Figurantkę
". Cecily Strong
wcześniej występowała w "Schmigadoon!
", a największą rozpoznawalność przyniosła jej praca w "Saturday Night Live
" w latach 2012–2022.
"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" - zwiastun