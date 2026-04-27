Julia Pietrucha gwiazdą Gali Zamknięcia 19. edycji Mastercard OFF CAMERA!

Gala Zamknięcia Festiwalu to moment, w którym emocje po ostatnich seansach spotykają się z radością z nagrodzenia najlepszych twórców. Aby godnie zamknąć tegoroczną edycję, postawiliśmy na artystkę, której droga zawodowa jest najlepszą definicją niezależności. Gwiazdą tegorocznego wieczoru Gali Zamknięcia 19. edycji Mastercard OFF CAMERA będzie Julia Pietrucha. Julia Pietrucha
to artystka, której nie trzeba przedstawiać widzom szukającym w sztuce autentyczności. Jej muzyczna droga – pełna autorskich, intymnych kompozycji, kojącego głosu i dźwięków ukulele – to doskonałe dopełnienie festiwalowych wartości. Jako twórczyni niezależna, która z odwagą wyznacza własne ścieżki, Julia Pietrucha
idealnie wpisuje się w klimat krakowskiego święta kina. W jej twórczości odnajdujemy tę samą uważność na drugiego człowieka i dbałość o detal, które są fundamentem kina niezależnego. To muzyka, która podobnie jak festiwalowe obrazy, nie potrzebuje wielkich efektów specjalnych, by poruszyć najczulsze struny i zostawić w słuchaczu trwały ślad. Artystka swoją postawą przypomina, że w kinie i w życiu najbardziej liczy się szczerość przekazu.
Występ Julii Pietruchy
podczas Gali Zamknięcia będzie więc czymś więcej niż tylko koncertem – stanie się muzycznym dopełnieniem dziesięciu dni intensywnych filmowych doznań. Jej twórczość, balansująca między folkiem a kojącym popem, pozwoli widzom na chwilę oddechu i re-fleksji, stanowiąc idealny, dźwiękowy powidok przeżytych w kinie historii. Zapraszamy do wspólnego świętowania 19. edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA
w Krakowie i wspólnie usłyszmy artystkę, która na każdym kroku udowadnia, że niezależność ma najpiękniejsze brzmienie.