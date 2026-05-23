Julia Roberts gwiazdą nowego filmu. To ekranizacja książki Katy Hays

Deadline
Julia Roberts nie zwalnia tempa. Właśnie dowiedzieliśmy się, że zagra w kolejny filmie. Obraz nosi tytuł "Home Economics".

Roberts związana jest z filmem nie tylko jako jego gwiazda, ale również jako jego producentka. Całość powstaje dla należącego do Sony studia 3000 Pictures.

O samym filmie na razie nic nie wiemy. Podano jedynie to, że będzie to ekranizacja nowej powieści Katy Hays (autorki wydanego w Polsce kryminału "Domek z kart").

Na rynku wydawniczym "Home Economics" wywołało olbrzymie poruszenie. Prawa do wydania książki po ostrej walce zdobyło wydawnictwo Pamela Dorman Books. Powieść ma już też wydawców w co najmniej 11 innych krajach świata.

Katy Hays sama ma zająć się napisaniem scenariusza.

Julia Roberts wystąpiła ostatnio w filmie Luki Guadagnino "Po polowaniu". Rola ta przyniosła jej jedenastą nominację do Złotych Globów.

W przygotowaniu jest już kolejny film z jej udziałem - "Panic Carefully", za którym stoi twórca "Mr. Robot" Sam Esmail.

