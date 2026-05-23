Julia Roberts gwiazdą nowego filmu. To ekranizacja książki Katy Hays

Julia Roberts nie zwalnia tempa. Właśnie dowiedzieliśmy się, że zagra w kolejny filmie. Obraz nosi tytuł "Home Economics".
To będzie bestseller? Roberts
związana jest z filmem nie tylko jako jego gwiazda, ale również jako jego producentka. Całość powstaje dla należącego do Sony studia 3000 Pictures.
O samym filmie na razie nic nie wiemy. Podano jedynie to, że będzie to ekranizacja nowej powieści Katy Hays
(autorki wydanego w Polsce kryminału "Domek z kart").
Na rynku wydawniczym "Home Economics"
wywołało olbrzymie poruszenie. Prawa do wydania książki po ostrej walce zdobyło wydawnictwo Pamela Dorman Books. Powieść ma już też wydawców w co najmniej 11 innych krajach świata.
Katy Hays sama ma zająć się napisaniem scenariusza. Julia Roberts
wystąpiła ostatnio w filmie Luki Guadagnino
"Po polowaniu
". Rola ta przyniosła jej jedenastą nominację do Złotych Globów.
W przygotowaniu jest już kolejny film z jej udziałem - "Panic Carefully
", za którym stoi twórca "Mr. Robot
" Sam Esmail
.
