Newsy Seriale Czas na crossover "Grupy zadaniowej" i "Mare z Easttown". Julianne Nicholson w obsadzie
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Czas na crossover "Grupy zadaniowej" i "Mare z Easttown". Julianne Nicholson w obsadzie

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Julianne+Nicholson+zagra+w+drugim+sezonie+%22Grupy+zadaniowej%22.+Powt%C3%B3rzy+rol%C4%99+z+%22Mare+z+Easttown%22-167502
Czas na crossover &quot;Grupy zadaniowej&quot; i &quot;Mare z Easttown&quot;. Julianne Nicholson w obsadzie
Do sieci trafiła ciekawa informacja dla fanów seriali "Mare z Easttown" oraz "Grupa zadaniowa". Variety przekazało, że do obsady tego drugiego dołączyła Julianne Nicholson, która powtórzy rolę z "Mare z Easttown". Zagra więc Lori Ross, najlepszą przyjaciółkę bohaterki granej przez Kate Winslet.

Zaskakujący crossover




Choć do tej pory "Grupa zadaniowa" nie była oficjalnie powiązana z "Mare z Easttown", oba seriale łączy osoba twórcy i showrunnera Brada Ingelsby'ego, a także miejsce akcji. Produkcje rozgrywają się na przedmieściach Filadelfii, skupiając się na społecznościach klasy pracującej i ich problemach.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie Lori Ross zostanie wprowadzona do fabuły 2. sezonu "Grupy zadaniowej" i jak duża będzie jej rola. Opis nowych odcinków pozostaje bardzo ogólny: "Tom Brandis (Mark Ruffalo) przejmuje dowodzenie nad nową grupą zadaniową, ale im głębiej zagłębia się w operację, tym trudniej określić, kto właściwie jest celem".

Nicholson dołączyła tym samym do wcześniej ogłoszonej obsady, w której znajdują się m.in. Mahershala Ali, Harry Melling, Adam Nagaitis, Aminah Nieves i Edgar Ramirez.

Serial "Mare z Easttown" zadebiutował na HBO w 2021 roku i opowiadał historię Marianne "Mare" Sheehan (Kate Winslet), detektywki prowadzącej śledztwo w sprawie morderstwa młodej matki, jednocześnie próbującej poradzić sobie z rozpadającym się życiem prywatnym. Julianne Nicholson za rolę Lori otrzymała nagrodę Emmy.

Pierwszy sezon "Mare z Easttown" był pierwotnie pomyślany jako zamknięta miniseria, jednak od pewnego czasu pojawiają się informacje o możliwej kontynuacji. Winslet i Ingelsby sugerowali, że powrót serialu jest możliwy, a HBO prowadziło wstępne rozmowy dotyczące kolejnej odsłony. Na razie nie wiadomo jednak, jak miałaby wyglądać potencjalna fabuła 2. sezonu ani czy mogłaby ona w jakikolwiek sposób połączyć się z wydarzeniami z "Grupy zadaniowej".

"Grupa zadaniowa" - zwiastun



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