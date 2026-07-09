Czas na crossover "Grupy zadaniowej" i "Mare z Easttown". Julianne Nicholson w obsadzie

Do sieci trafiła ciekawa informacja dla fanów seriali "Mare z Easttown" oraz "Grupa zadaniowa". Variety przekazało, że do obsady tego drugiego dołączyła Julianne Nicholson, która powtórzy rolę z "Mare z Easttown". Zagra więc Lori Ross, najlepszą przyjaciółkę bohaterki granej przez Kate Winslet.
Zaskakujący crossover
Choć do tej pory "Grupa zadaniowa
" nie była oficjalnie powiązana z "Mare z Easttown
", oba seriale łączy osoba twórcy i showrunnera Brada Ingelsby'ego
, a także miejsce akcji. Produkcje rozgrywają się na przedmieściach Filadelfii, skupiając się na społecznościach klasy pracującej i ich problemach.
Na razie nie wiadomo, jak dokładnie Lori Ross zostanie wprowadzona do fabuły 2. sezonu "Grupy zadaniowej
" i jak duża będzie jej rola. Opis nowych odcinków pozostaje bardzo ogólny: "Tom Brandis (Mark Ruffalo
) przejmuje dowodzenie nad nową grupą zadaniową, ale im głębiej zagłębia się w operację, tym trudniej określić, kto właściwie jest celem".
Nicholson dołączyła tym samym do wcześniej ogłoszonej obsady, w której znajdują się m.in. Mahershala Ali
, Harry Melling
, Adam Nagaitis
, Aminah Nieves
i Edgar Ramirez
.
Serial "Mare z Easttown
" zadebiutował na HBO w 2021 roku i opowiadał historię Marianne "Mare" Sheehan (Kate Winslet
), detektywki prowadzącej śledztwo w sprawie morderstwa młodej matki, jednocześnie próbującej poradzić sobie z rozpadającym się życiem prywatnym. Julianne Nicholson
za rolę Lori otrzymała nagrodę Emmy
.
Pierwszy sezon "Mare z Easttown
" był pierwotnie pomyślany jako zamknięta miniseria, jednak od pewnego czasu pojawiają się informacje o możliwej kontynuacji. Winslet
i Ingelsby
sugerowali, że powrót serialu jest możliwy, a HBO prowadziło wstępne rozmowy dotyczące kolejnej odsłony. Na razie nie wiadomo jednak, jak miałaby wyglądać potencjalna fabuła 2. sezonu ani czy mogłaby ona w jakikolwiek sposób połączyć się z wydarzeniami z "Grupy zadaniowej
".
"Grupa zadaniowa" - zwiastun