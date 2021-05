Julija Peresild, nie Tom Cruise, jako pierwsza zagra w kosmosie

Jak zapowiadali, to tak też zrobią. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie po raz kolejny wyprzedzą Amerykanów w kosmicznym wyścigu. Tym razem chodzi o kosmiczny wyścig filmowy.Przypomnijmy: Doug Liman Tom Cruise przygotowują się do wyprawy na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie będą realizować sceny do nowego filmu. Mieli być pierwszą ekipą filmową kręcącą w kosmosie.No właśnie: mieli. Wszystko bowiem wskazuje na to, że szybciej na ISS wyląduje rosyjska ekipa filmowa. Data wyprawy Limana Cruise'a nie została oficjalnie ogłoszona. Za to wiemy, że Rosjanie wystartują 5 października.Na Międzynarodową Stację Kosmiczną wybierze się gwiazda rosyjskiego kina Julija Peresild (" Bitwa o Sewastopol ") oraz reżyser Klim Szypienko (" Salut 7 "). Oboje przeszli już badania medyczne i 1 czerwca rozpoczną treningi umożliwiające im lot na stację 5 października z kosmodromu Bajkonur.Film nosi tytuł "Вызов". Jego bohaterką będzie lekarka-chirurg, która musi polecieć na stację kosmiczną wykonać operację na kosmonaucie zbyt chorym, by można go było bezpiecznie sprowadzić na Ziemię.