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Kobieta kontra wielki gad. Reżyseria: twórca "Egzorcysty papieża"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Julius+Avery%2C+tw%C3%B3rca+film%C3%B3w+%22Egzorcysta+papie%C5%BCa%22+i+%22Operacja+Overlord%22%2C+nakr%C4%99ci+widowisko+o+wielkim+pytonie-167617
Kobieta kontra wielki gad. Reżyseria: twórca &quot;Egzorcysty papieża&quot;
źródło: Getty Images
autor: Orlando Sentinel
Portal Deadline donosi właśnie o nowym survivalowym dreszczowcu na horyzoncie. Zdaniem dziennikarzy Julius Avery, twórca "Egzorcysty papieża" i "Operacji Overlord", zabiera się za kolejny film. W "Crush" opowie o starciu kobiety z morderczym pytonem.

"Crush" – co wiemy o filmie?



Zdaniem Deadline, "Crush" ma opowiedzieć historię kobiety samotnie zapuszczającej się na terytorium parku narodowego Everglades – bagnistego obszaru chronionego na południu stanu Floryda. Dalej w opowieści główna bohaterka budzi się w niespodziewanie dramatycznych okolicznościach – odkrywa, że jest uwięziona w miażdżącym uścisku morderczego, ogromnego pytona. Dziennikarze zapewniają, że fabuła filmu jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Jak na survivalowy gatunek przystało, film ma rozgrywać się w znacznej mierze w czasie rzeczywistym, śledząc trudną, nierówną walkę kobiety z potęgą natury.

GettyImages-81233812.jpg Getty Images © Toni Anne Barson
Reżyser Julius Avery po zwycięstwie nagrody jury na festiwalu w Cannes. Obok Marian Crisan


Julius Avery stworzy swój film dla należącej do Disneya wytwórni 20th Century Studios przy wsparciu 12:01 Films i Temple Hill Entertainment. Twórca wyreżyseruje go na podstawie scenariusza Johna Fischera. Autor tekstu na pełny etat pełni rolę producenta oraz wiceprezesa ds. rozwoju i produkcji w wytwórni Temple Hill Entertainment – tej samej, która dała nam horror "Uśmiechnij się" czy kosmicznego "Pierwszego człowieka" z Ryanem Goslingiem

Według źródeł, Fischer napisał scenariusz "Crush" w wolnym czasie, dla własnej przyjemności – bez przekonania, że zostanie on kiedykolwiek zamieniony w pełnometrażowy film. Skończony scenariusz wrzucił na platformę Black List, zrobił to jednak pod pseudonimem, być może obawiając się reakcji przełożonych. Niepotrzebnie. Po wyjściu sprawy na jaw Temple Hill ochoczo zaangażowało się w rozwój projektu. Wniosek? Wychodźcie z inicjatywą, zamiast chować własną pracę po szufladach.

"Egzorcysta papieża" – zwiastun filmu


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