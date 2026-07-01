Newsy Filmy Festiwale i nagrody Jury 26. Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty i ich pokazy specjalne
Festiwale i nagrody / Filmy

Jury 26. Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty i ich pokazy specjalne

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Jury+26.+Mi%C4%99dzynarodowego+Konkursu+Nowe+Horyzonty+i+ich+pokazy+specjalne-167368
Jury 26. Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty i ich pokazy specjalne
źródło: Materiał nadesłany
Poznajcie skład jury, które oceni filmy w Konkursie Głównym 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. W tym roku przygotowaliśmy niespodziankę: każda z osób jurorskich otrzymała od nas carte blanche i przywozi do Wrocławia jeden wybrany przez siebie film.
    
Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty to wizytówka wrocławskiego festiwalu. Właśnie tutaj prezentowane są świeże, bezkompromisowe dzieła twórców i twórczyń poszukujących oryginalnych form wyrazu.

W tym roku o tym, do kogo trafi festiwalowe Grand Prix, zadecyduje pięcioosobowe, międzynarodowe jury. W jego skład weszły znakomite krytyczki i krytycy, programerki i programerzy najważniejszych światowych festiwali oraz uznane ekspertki i eksperci.
              
Tej edycji towarzyszy jednak pewna nowość. Wszystkie osoby jurorskie otrzymały od nas carte blanche – pełną wolność wyboru jednego, wyjątkowego tytułu, który zaprezentują wrocławskiej publiczności. Dzięki temu w programie festiwalu, na pokazach specjalnych, zobaczymy unikalne, rzadko wyświetlane perełki światowego kina, osobiście wyselekcjonowane przez tegoroczne jury.
    
Poznajcie sylwetki jurorek i jurorów oraz filmy, które dla Was wybrali:

Beatrice Loayza
nowojorska krytyczka ("The New York Times", The Criterion Collection) i badaczka kina.
   
Pokaz specjalny: "Światło" ("Lumière"), reż. Jeanne Moreau – błyskotliwy, niezwykle osobisty metakomentarz o blaskach i cieniach kobiecej sławy.

Maciej Nowicki
prawnik, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i współzałożyciel festiwalu WATCH DOCS.

Pokaz specjalny: "Powwow People", reż. Sky Hopinka – hipnotyzujące, pulsujące energią cinéma-vérité, które rozsadza kolonialne schematy patrzenia na rdzennych mieszkańców Ameryki.

Jessica Kiang
ceniona krytyczka filmowa ("Variety", "Sight & Sound") i członkini komisji selekcyjnej Berlinale.

Pokaz specjalny: "Nagi pocałunek" ("The Naked Kiss"), reż. Samuel Fuller – bezwstydnie jaskrawy, prowokacyjny klasyk o hipokryzji amerykańskiego małego miasteczka.

Caroline von Kühn
szefowa greckiej organizacji Oxbelly, wcześniej związana m.in. z Instytutem Sundance i festiwalem Tribeca.

Pokaz specjalny: "Sen dłuższy niż noc" ("Un rêve plus long que la nuit"), reż. Niki de Saint Phalle – surrealistyczna, awangardowa baśń o przedzieraniu się przez pole minowe patriarchatu.

Ashley Clark
dyrektor ds. kuratorskich w nowojorskim The Criterion Collection, krytyk i autor książek o czarnym kinie.

Pokaz specjalny: "Indie Zachodnie" ("West Indies ou les Nègres marrons de la liberté"), reż. Med Hondo – jedyny w swoim rodzaju, elektryzujący i niezwykle odważny satyryczny dramat muzyczny o kolonializmie.

Czytaj więcej o jurorkach i jurorach oraz ich selekcjach TUTAJ.

Powiązane artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Martwe zło: Ogień" to prawdziwa rzeźnia? Pierwsze reakcje

Filmy Wideo

Elliot Page i Lupita Nyong'o w nowym zwiastunie "Odysei"

1 komentarz
Inne Gry

Rewolucja na PlayStation! Koniec ze sklepem i płytami

1 komentarz
Filmy

Nowy "Spider-Man" nie pobije poprzedniego w tej kategorii

Inne Gry

XBOX szykuje rzeź w branży growej. Są pierwsze ofiary

4 komentarze
Filmy

Farrell i Heaton w obsadzie irlandzkiego kina zemsty

1 komentarz
VOD Seriale

Nowy sezon, nowy showrunner. Kto przejmie stery "Rancza Duttonów"?

2 komentarze