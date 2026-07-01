Jury 26. Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty i ich pokazy specjalne

Poznajcie skład jury, które oceni filmy w Konkursie Głównym 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. W tym roku przygotowaliśmy niespodziankę: każda z osób jurorskich otrzymała od nas carte blanche i przywozi do Wrocławia jeden wybrany przez siebie film.
Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty to wizytówka wrocławskiego festiwalu. Właśnie tutaj prezentowane są świeże, bezkompromisowe dzieła twórców i twórczyń poszukujących oryginalnych form wyrazu.
W tym roku o tym, do kogo trafi festiwalowe Grand Prix, zadecyduje pięcioosobowe, międzynarodowe jury. W jego skład weszły znakomite krytyczki i krytycy, programerki i programerzy najważniejszych światowych festiwali oraz uznane ekspertki i eksperci.
Tej edycji towarzyszy jednak pewna nowość. Wszystkie osoby jurorskie otrzymały od nas carte blanche – pełną wolność wyboru jednego, wyjątkowego tytułu, który zaprezentują wrocławskiej publiczności. Dzięki temu w programie festiwalu, na pokazach specjalnych, zobaczymy unikalne, rzadko wyświetlane perełki światowego kina, osobiście wyselekcjonowane przez tegoroczne jury.
Poznajcie sylwetki jurorek i jurorów oraz filmy, które dla Was wybrali: Beatrice Loayza
nowojorska krytyczka ("The New York Times", The Criterion Collection) i badaczka kina.
Pokaz specjalny: "Światło
" ("Lumière"), reż. Jeanne Moreau
– błyskotliwy, niezwykle osobisty metakomentarz o blaskach i cieniach kobiecej sławy. Maciej Nowicki
prawnik, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i współzałożyciel festiwalu WATCH DOCS.
Pokaz specjalny: "Powwow People
", reż. Sky Hopinka
– hipnotyzujące, pulsujące energią cinéma-vérité, które rozsadza kolonialne schematy patrzenia na rdzennych mieszkańców Ameryki. Jessica Kiang
ceniona krytyczka filmowa ("Variety", "Sight & Sound") i członkini komisji selekcyjnej Berlinale.
Pokaz specjalny: "Nagi pocałunek
" ("The Naked Kiss"), reż. Samuel Fuller
– bezwstydnie jaskrawy, prowokacyjny klasyk o hipokryzji amerykańskiego małego miasteczka. Caroline von Kühn
szefowa greckiej organizacji Oxbelly, wcześniej związana m.in. z Instytutem Sundance i festiwalem Tribeca.
Pokaz specjalny: "Sen dłuższy niż noc
" ("Un rêve plus long que la nuit"), reż. Niki de Saint Phalle
– surrealistyczna, awangardowa baśń o przedzieraniu się przez pole minowe patriarchatu. Ashley Clark
dyrektor ds. kuratorskich w nowojorskim The Criterion Collection, krytyk i autor książek o czarnym kinie.
Pokaz specjalny: "Indie Zachodnie
" ("West Indies ou les Nègres marrons de la liberté"), reż. Med Hondo
– jedyny w swoim rodzaju, elektryzujący i niezwykle odważny satyryczny dramat muzyczny o kolonializmie.
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