Gra "Helldivers" trafi do kin. Za kamerą reżyser serii "Szybcy i wściekli"

Sony Pictures i PlayStation Productions znów będą ze sobą współpracować. Tym razem przy filmie "Helldivers". Będzie to adaptacja popularnej gry pod tym samym tytułem.
"Helldivers" od twórców "Szybkich i wściekłych" oraz "Until Dawn"
Producentem i reżyserem całości będzie Justin Lin
, którego największymi hitami pozostają filmy z serii "Szybcy i wściekli
". Lin
nie jest graczem i właśnie to uważa za swoją mocną stronę, jeśli chodzi o ten projekt. Kiedy próbował przekonać do siebie studio Sony, twierdził, że będzie w stanie skupić się na człowieczeństwie bohaterów oraz wpleść aktualnie istotne tematy w historię i mitologię filmu.
Szczegóły filmu "Helldivers"
nie są na razie znane. Scenariusz jest bowiem dopiero w przygotowaniu. Pisze go specjalista od horrorów Gary Dauberman
(dylogia "To
"), który miał już okazję współpracować z PlayStation Productions przy okazji filmu "Until Dawn
".
Gra "Helldivers"
debiutowała w 2015 roku. To opowieść o kosmicznym konflikcie ludzi z obcymi, wrogimi formami życia.
Federacja przegrywa wojnę, którą sama rozpoczęła. Dołącz do elitarnych Helldivers, ostatniej linii obrony ludzkości, i walcz z bezwzględną rasą obcych w strzelance typu top-down okraszonej satyrycznym poczuciem humoru.
Wyrusz na pole walki, gdzie osłaniać będziesz swoich towarzyszy broni – pomoże ci w tym zaawansowana broń oraz pojazdy i naloty. W nagrodę za odniesione sukcesy zajmiesz miejsce w panteonie gwiazd Federacji.
W 2024 roku swoją premierę miała gra "Helldivers 2"
, która okazała się dla PlayStation wielkim komercyjnym sukcesem.
Zwiastun gry "Helldivers 2"