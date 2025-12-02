Newsy Filmy Gra "Helldivers" trafi do kin. Za kamerą reżyser serii "Szybcy i wściekli"
Gra "Helldivers" trafi do kin. Za kamerą reżyser serii "Szybcy i wściekli"

The Hollywood Reporter / autor: /
Gra &quot;Helldivers&quot; trafi do kin. Za kamerą reżyser serii &quot;Szybcy i wściekli&quot;
Sony Pictures i PlayStation Productions znów będą ze sobą współpracować. Tym razem przy filmie "Helldivers". Będzie to adaptacja popularnej gry pod tym samym tytułem.

"Helldivers" od twórców "Szybkich i wściekłych" oraz "Until Dawn"



Producentem i reżyserem całości będzie Justin Lin, którego największymi hitami pozostają filmy z serii "Szybcy i wściekli". Lin nie jest graczem i właśnie to uważa za swoją mocną stronę, jeśli chodzi o ten projekt. Kiedy próbował przekonać do siebie studio Sony, twierdził, że będzie w stanie skupić się na człowieczeństwie bohaterów oraz wpleść aktualnie istotne tematy w historię i mitologię filmu.


Szczegóły filmu "Helldivers" nie są na razie znane. Scenariusz jest bowiem dopiero w przygotowaniu. Pisze go specjalista od horrorów Gary Dauberman (dylogia "To"), który miał już okazję współpracować z PlayStation Productions przy okazji filmu "Until Dawn".

Gra "Helldivers" debiutowała w 2015 roku. To opowieść o kosmicznym konflikcie ludzi z obcymi, wrogimi formami życia. 

Federacja przegrywa wojnę, którą sama rozpoczęła. Dołącz do elitarnych Helldivers, ostatniej linii obrony ludzkości, i walcz z bezwzględną rasą obcych w strzelance typu top-down okraszonej satyrycznym poczuciem humoru.

Wyrusz na pole walki, gdzie osłaniać będziesz swoich towarzyszy broni – pomoże ci w tym zaawansowana broń oraz pojazdy i naloty. W nagrodę za odniesione sukcesy zajmiesz miejsce w panteonie gwiazd Federacji.

W 2024 roku swoją premierę miała gra "Helldivers 2", która okazała się dla PlayStation wielkim komercyjnym sukcesem.

Zwiastun gry "Helldivers 2"




