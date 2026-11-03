Apple stworzy dokument o Justinie Timberlake'u

Jeśli jesteście fanami muzycznej (i nie tylko) kariery Justina Timberlake'a, wyregulujcie odbiorniki. Jak donosi właśnie portal Variety, gwiazdor sceny i dużego ekranu otrzyma swój własny, czteroczęściowy cykl dokumentalny. Życie Timberlake'a będziecie mogli podejrzeć na platformie Apple TV.
Dokument o Justinie Timberlake'u – co wiemy?
Dokument jest określany przez producentów jako "tell-all", czyli serial stanowiący szczere wyznanie ze strony gwiazdora. Produkcja podsumuje trzydzieści lat kariery oraz zupełnie prywatne losy, które lądowały później na pierwszych stronach plotkarskich magazynów. Spekuluje się, że Timberlake
odniesie się np. do wypowiedzi swojej byłej partnerki Britney Spears
. Inne źródło donosi, że w produkcji pojawi się Janet Jackson
, która opowie o kulisach ich słynnego występu na Super Bowl z 2004 roku.
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Za czteroodcinkowego serialu stanie Fisher Stevens
– autor dokumentu "Beckham
" oraz producent "Zatoki delfinów
", za którą w 2010 otrzymał Oscara
. Reżyser współpracował już z Justinem Timberlakiem
w 2021 roku przy okazji fabularnej produkcji "Palmer
" – muzyk zagrał tam główną rolę. Film rozpoczął współpracę Timberlake'a
z Apple TV, która trwa do dziś, czego dowodem jest właśnie powstający dokument o jego życiu.
Przypomnijmy, że od zakończenia trasy "Forget Tomorrow World Tour" w zeszłym roku Timberlake
pozostaje poza zasięgiem mediów – nie koncertuje i nie występuje w filmach ani serialach jako aktor. Jego ostatnim dotychczasowym występem pozostaje rola w netfliksowym filmie "Gad
" u boku Benicio del Toro
. W lipcu 2025 ogłosił, że choruje na boreliozę, która wpływa na jego codzienne funkcjonowanie.
"Gad" – zwiastun filmu