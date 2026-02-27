Newsy KLAPS! - finałowy miesiąc drugiej edycji
KLAPS! - finałowy miesiąc drugiej edycji

KLAPS! - finałowy miesiąc drugiej edycji
KLAPS! od początku powstawał jako przestrzeń do otwartej i odpowiedzialnej rozmowy o zdrowiu, relacjach i jakości życia. Druga edycja potwierdziła, że kino może być miejscem, w którym wiedza i emocje spotykają się w sposób realnie wpływający na postawy widzów.

W ostatnich miesiącach widzowie mieli okazję zobaczyć odcinki poświęcone m.in. zdrowiu piersi, profilaktyce i badaniom dla kobiet i mężczyzn, libido oraz zmianom hormonalnym i emocjonalnym związanym z menopauzą i andropauzą. Każdy z tych tematów podejmował ważne obszary zdrowia fizycznego i psychicznego, przełamując tabu i zachęcając do większej uważności na siebie oraz swoich bliskich.

Przed nami ostatni miesiąc projektu KLAPS! W marcu na ekranach kin emitowany będzie finałowy odcinek: "Endometrioza: ciało, które walczy ze sobą" — poświęcony chorobie, o której wciąż mówi się zbyt rzadko, choć dotyka miliony kobiet na całym świecie. Odcinek zwraca uwagę na znaczenie wczesnej diagnozy, rozpoznawania pierwszych objawów oraz codziennego wsparcia w leczeniu.

Na zakończenie drugiej edycji chcemy serdecznie podziękować wszystkim kinom, które współtworzyły z nami tę inicjatywę w całej Polsce, oraz widzom, którzy byli częścią projektu KLAPS! Dziękujemy za obecność, otwartość i gotowość do podejmowania ważnych rozmów — to właśnie dzięki Wam kino staje się przestrzenią, z której wynosimy coś więcej niż emocje: refleksję, wiedzę i motywację do działania.

Więcej informacji o projekcie https://www.klaps.edu.pl/

