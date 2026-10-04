KONKURS: Do wygrania projektor Samsung the Freestyle

Choć dni stają się coraz krótsze, październik wciąż potrafi nas zaskoczyć piękną, słoneczną pogodą. Zapraszamy do udziału w konkursie, który pozwala przedłużyć nieco wspomnienie wakacji i ciepłych wieczorów. Stwórz listę najlepszych filmów do obejrzenia w plenerze na projektorze Samsung The Freestyle. Więcej o listach na Filmwebie dowiesz się TUTAJ.
Nagrodą główną w konkursie jest przenośny projektor Samsung The Freestyle Gen. 2, który zamieni każdą przestrzeń w prywatną salę kinową. Dzięki obrotowej konstrukcji 180° wyświetlisz obraz o przekątnej do 100 cali w jakości Full HD na ścianie lub suficie, a funkcja Automatycznego Dostosowania sama zadba o jego idealną ostrość i geometrię. Urządzenie posiada wbudowany głośnik 360° oraz pełny system Smart TV z bezpośrednim dostępem do Netflixa, HBO Max czy Disney+. Wyjątkowo lekka konstrukcja oraz opcja zasilania za pomocą kompatybilnego powerbanku sprawiają, że możesz bez przeszkód zorganizować niezapomniany pokaz filmowy także w plenerze lub podczas podróży. Więcej o tym projektorze możesz dowiedzieć się TUTAJ
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Zachęcamy do przypomnienia sobie ulubionych letnich seansów i wzięcia udziału w naszym Konkursie. Kliknij TUTAJ
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Informacja sponsorowana