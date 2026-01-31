Newsy Kac po walentynkach. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 25 lutego o 20:00
Kac po walentynkach. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 25 lutego o 20:00

Kac po walentynkach. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 25 lutego o 20:00
25 lutego o godz. 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tym razem zapraszamy na seans pod hasłem "Kac po walentynkach, czyli toksyczna miłość na ekranie".      

Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach cyklu organizowanego przez Filmweb, Iluzjon oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny.  Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez naszą redakcję. Znajdziecie ją na dole newsa.           

plakat filmu Bliżej

Bliżej

Closer
2004
1h 44m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

Los styka ze sobą w Londynie czworo nieznajomych: autora nekrologów Dana (Jude Law), wziętą fotografkę Annę (Julia Roberts), byłą striptizerkę Alice (Natalie Portman) oraz zamożnego dermatologa Larry’ego (Clive Owen). Dan romansuje z Alice, potem porzuca ją dla Anny, która z kolei zdradza Larry’ego, by po jakimś czasie znów do niego powrócić. Każde z nich szuka miłości, ale za każdym razem gubi się w gąszczu kłamstw, zdrad i emocjonalnych nieporozumień.



plakat filmu Droga do szczęścia

Droga do szczęścia

Revolutionary Road
2008
1h 59m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

April (Winslet) i Frank Wheeler (DiCaprio), młode małżeństwo mieszkające z dwojgiem dzieci na uroczym przedmieściu, sprawia wrażenie bardzo szczęśliwego. Ale to tylko maska, kryjąca frustrację i niezadowolenie z miałkiej egzystencji. Frank ma świetnie płatną, ale nudną pracę. April, wzorowa pani domu, nie może zapomnieć, że kiedyś była aktorką. Chcąc oderwać się od tego zwyczajnego życia, decydują się na przeprowadzkę do Francji, gdzie życie może stać się piękne i interesujące, gdzie rozwiną swoje artystyczne dusze, gdzie odnajdą swoją drogę do szczęścia. Ale kiedy zaczynają realizować swój plan, okazuje się, że dla każdego z nich szczęście oznacza co innego.



plakat filmu Kto się boi Virginii Woolf?

Kto się boi Virginii Woolf?

Who's Afraid of Virginia Woolf?
1966
2h 11m

Dramat

USA

Dramat

Film przedstawia spotkanie dwóch par, które przy dyskusji i drinkach ukazują najgłębsze otchłanie swych osobowości, swych związków i życiowych kłopotów. Jedno małżeństwo to Martha i George - doświadczony profesor historii szukający w alkoholu ucieczki od swej dominującej, zgorzkniałej żony. Natomiast Nick i Honey to młodzi ludzie, którzy choć z początku wydają się zupełnym przeciwieństwem starszych znajomych, po pewnym czasie, przerażeni, zaczynają się do nich upodabniać, dając dojść do głosu swym tłumionym obawom i rozczarowaniom.



plakat filmu Urodzeni mordercy

Urodzeni mordercy

Natural Born Killers
1994
2h 2m

Dramat

Romans

Thriller

USA

Dramat

Romans

Thriller

Oliver Stone w swoim najnowszym filmie ukazuje historię dwójki młodych bezwzględnych morderców, dokonujących serii przestępstw z zimną krwią. Ukazuje mass media, które z Micki i Mallory Knox czynią prawdziwych kultowych bohaterów. A także amerykańskie społeczeństwo, które pozornie przestraszone, nieodparcie ciągnie do miejsca zbrodni nawet gdyby miało się okazać, że następna kula będzie wymierzona prosto w ich serca.
 


plakat filmu Zaginiona dziewczyna

Zaginiona dziewczyna

Gone Girl
2014
2h 29m

Thriller

USA

Thriller

"Zaginiona dziewczyna" - w reżyserii Davida Finchera i oparta na światowym bestsellerze Gillian Flynn - ujawnia tajemnice skrywane przez współczesne małżeństwo. W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne (Ben Affleck) zawiadamia, że jego piękna żona Amy (Rosamund Pike) zaginęła. Pod presją policji i stale rosnącego zainteresowania mediów ukazywany przez Nicka obraz błogiej jedności i beztroskiej rodziny zaczyna pękać. Wkrótce jego kłamstwa, matactwa i dziwne zachowanie powodują, że każdy zadaje sobie to samo mroczne pytanie: czy Nick Dunne zabił swoją żonę?



