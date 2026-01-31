Kac po walentynkach. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 25 lutego o 20:00

25 lutego o godz. 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tym razem zapraszamy na seans pod hasłem "Kac po walentynkach, czyli toksyczna miłość na ekranie".
Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach cyklu organizowanego przez Filmweb, Iluzjon
oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny
. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez naszą redakcję. Znajdziecie ją na dole newsa.