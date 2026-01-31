Kac po walentynkach. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 25 lutego o 20:00

Bliżej Closer 2004 1h 44m Melodramat Mike Nichols USA Wielka Brytania Melodramat Natalie Portman Jude Law Los styka ze sobą w Londynie czworo nieznajomych: autora nekrologów Dana (Jude Law), wziętą fotografkę Annę (Julia Roberts), byłą striptizerkę Alice (Natalie Portman) oraz zamożnego dermatologa Larry’ego (Clive Owen). Dan romansuje z Alice, potem porzuca ją dla Anny, która z kolei zdradza Larry’ego, by po jakimś czasie znów do niego powrócić. Każde z nich szuka miłości, ale za każdym razem gubi się w gąszczu kłamstw, zdrad i emocjonalnych nieporozumień.

Droga do szczęścia Revolutionary Road 2008 1h 59m Melodramat Sam Mendes USA Wielka Brytania Melodramat Kate Winslet Leonardo DiCaprio April (Winslet) i Frank Wheeler (DiCaprio), młode małżeństwo mieszkające z dwojgiem dzieci na uroczym przedmieściu, sprawia wrażenie bardzo szczęśliwego. Ale to tylko maska, kryjąca frustrację i niezadowolenie z miałkiej egzystencji. Frank ma świetnie płatną, ale nudną pracę. April, wzorowa pani domu, nie może zapomnieć, że kiedyś była aktorką. Chcąc oderwać się od tego zwyczajnego życia, decydują się na przeprowadzkę do Francji, gdzie życie może stać się piękne i interesujące, gdzie rozwiną swoje artystyczne dusze, gdzie odnajdą swoją drogę do szczęścia. Ale kiedy zaczynają realizować swój plan, okazuje się, że dla każdego z nich szczęście oznacza co innego.

Kto się boi Virginii Woolf? Who's Afraid of Virginia Woolf? 1966 2h 11m Dramat Mike Nichols USA Dramat Elizabeth Taylor Richard Burton Film przedstawia spotkanie dwóch par, które przy dyskusji i drinkach ukazują najgłębsze otchłanie swych osobowości, swych związków i życiowych kłopotów. Jedno małżeństwo to Martha i George - doświadczony profesor historii szukający w alkoholu ucieczki od swej dominującej, zgorzkniałej żony. Natomiast Nick i Honey to młodzi ludzie, którzy choć z początku wydają się zupełnym przeciwieństwem starszych znajomych, po pewnym czasie, przerażeni, zaczynają się do nich upodabniać, dając dojść do głosu swym tłumionym obawom i rozczarowaniom.

Urodzeni mordercy Natural Born Killers 1994 2h 2m Dramat Romans Thriller Oliver Stone USA Dramat Romans Thriller Woody Harrelson Juliette Lewis Oliver Stone w swoim najnowszym filmie ukazuje historię dwójki młodych bezwzględnych morderców, dokonujących serii przestępstw z zimną krwią. Ukazuje mass media, które z Micki i Mallory Knox czynią prawdziwych kultowych bohaterów. A także amerykańskie społeczeństwo, które pozornie przestraszone, nieodparcie ciągnie do miejsca zbrodni nawet gdyby miało się okazać, że następna kula będzie wymierzona prosto w ich serca.

Zaginiona dziewczyna Gone Girl 2014 2h 29m Thriller David Fincher USA Thriller Ben Affleck Rosamund Pike "Zaginiona dziewczyna" - w reżyserii Davida Finchera i oparta na światowym bestsellerze Gillian Flynn - ujawnia tajemnice skrywane przez współczesne małżeństwo. W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne (Ben Affleck) zawiadamia, że jego piękna żona Amy (Rosamund Pike) zaginęła. Pod presją policji i stale rosnącego zainteresowania mediów ukazywany przez Nicka obraz błogiej jedności i beztroskiej rodziny zaczyna pękać. Wkrótce jego kłamstwa, matactwa i dziwne zachowanie powodują, że każdy zadaje sobie to samo mroczne pytanie: czy Nick Dunne zabił swoją żonę?