Newsy Kamal Aljafari w Warszawie! Odbierze Nagrodę im. Nowickiego
news

Kamal Aljafari w Warszawie! Odbierze Nagrodę im. Nowickiego

https://www.filmweb.pl/news/Kamal+Aljafari+w+Warszawie+Odbierze+Nagrod%C4%99+im.+Nowickiego-164255
Kamal Aljafari w Warszawie! Odbierze Nagrodę im. Nowickiego
Kamal Aljafari jeden z najbardziej rozpoznawalnych palestyńskich twórców filmowych, dokumentalista i artysta zajmujący się sztuką wizualną przyjeżdża do Warszawy, gdzie podczas festiwalu WATCH DOCS odbierze Nagrodę im. Marka Nowickiego, wygłosi masterclass oraz zaprezentuje swój najnowszy film i spotka się z publicznością.


Twórczość Aljafariego poświęcona jest pamięci i budowaniu kulturowej tożsamości Palestyny. Reżyser odzyskuje w swoich pracach obrazy Palestyny – zawłaszczone najpierw przez brytyjskich kolonizatorów, a później izraelskich okupantów – i zwraca im wartość pełnoprawnych tekstów kultury. 

Poprzedni film reżysera – "A Fidai Film" zdobył w ubiegłym roku nagrodę jury konkursu Burning Lights na festiwalu Visions du Reel, a najnowszy – "Gaza. List z przeszłości" był jedynym dokumentem w konkursie tegorocznego festiwalu w Locarno. 

Podczas 25. Festiwalu WATCH DOCS, Kamal Aljafari odbierze Nagrodę im. Marka Nowickiego przyznaną w tym roku zbiorowo palestyńskim twórcom dokumentalnym. Jego najnowszy film znalazł się konkursie głównym tegorocznego festiwalu.

Gdzie możecie spotkać się z Kamilem Aljafarim?



-    niedziela 07.12 19:00 KINOMUZEUM - pokaz filmu "Gaza. List z przeszłości" połączony z wręczeniem Nagrody im. Marka Nowickiego
-    poniedziałek 8.12 18.00 KINOMUZEUM - reżyser wygłosi wykład mistrzowski (mastrclass), podczas którego przybliży festiwalowej publiczności tajniki sztuki tworzenia dokumentu z materiałów archiwalnych
-    wtorek 09.12 18:00 Kinoteka - pokaz filmu "Gaza. List z przeszłości" oraz spotkanie z publicznością

Do zobaczenia w kinie!

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Najlepszy dokument roku wybrany

Filmy

Dużo? Budżet filmu "Avatar: Ogień i popiół" ujawniony

24 komentarze
Seriale

Tak się zapowiada kontynuacja "Opowieści podręcznej"

2 komentarze
VOD Seriale

Serialowy "God of War". Kto zagra Baldura i Thora?

11 komentarzy

Tak się promuje filmy? Timothée Chalamet tańczy na scenie

4 komentarze
Seriale Wideo

"The Boys". Tak, to Jared Padalecki! Zobacz zwiastun finałowego sezonu

20 komentarzy
Seriale

Wiemy, co dalej z serialem "Landman" Taylora Sheridana

2 komentarze