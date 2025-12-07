Kamal Aljafari w Warszawie! Odbierze Nagrodę im. Nowickiego

Kamal Aljafari jeden z najbardziej rozpoznawalnych palestyńskich twórców filmowych, dokumentalista i artysta zajmujący się sztuką wizualną przyjeżdża do Warszawy, gdzie podczas festiwalu WATCH DOCS odbierze Nagrodę im. Marka Nowickiego, wygłosi masterclass oraz zaprezentuje swój najnowszy film i spotka się z publicznością.
Twórczość Aljafariego
poświęcona jest pamięci i budowaniu kulturowej tożsamości Palestyny. Reżyser odzyskuje w swoich pracach obrazy Palestyny – zawłaszczone najpierw przez brytyjskich kolonizatorów, a później izraelskich okupantów – i zwraca im wartość pełnoprawnych tekstów kultury.
Poprzedni film reżysera – "A Fidai Film
" zdobył w ubiegłym roku nagrodę jury konkursu Burning Lights na festiwalu Visions du Reel, a najnowszy – "Gaza. List z przeszłości
" był jedynym dokumentem w konkursie tegorocznego festiwalu w Locarno.
Podczas 25. Festiwalu WATCH DOCS, Kamal Aljafari
odbierze Nagrodę im. Marka Nowickiego przyznaną w tym roku zbiorowo palestyńskim twórcom dokumentalnym. Jego najnowszy film znalazł się konkursie głównym tegorocznego festiwalu.
Gdzie możecie spotkać się z Kamilem Aljafarim?
- niedziela 07.12 19:00 KINOMUZEUM
- pokaz filmu "Gaza. List z przeszłości
" połączony z wręczeniem Nagrody im. Marka Nowickiego
- poniedziałek 8.12 18.00 KINOMUZEUM
- reżyser wygłosi wykład mistrzowski (mastrclass), podczas którego przybliży festiwalowej publiczności tajniki sztuki tworzenia dokumentu z materiałów archiwalnych
- wtorek 09.12 18:00 Kinoteka
- pokaz filmu "Gaza. List z przeszłości
" oraz spotkanie z publicznością
Do zobaczenia w kinie!