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Reżyser "Backrooms" ponownie łączy siły z twórcą "Kodu zła"

The InSneider / autor: /
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Reżyser &quot;Backrooms&quot; ponownie łączy siły z twórcą &quot;Kodu zła&quot;
Reżyser megahitu "Backrooms" Kane Parsons przymierza się do realizacji kolejnego filmu. W pracach nad projektem wesprze go ponownie Osgood Perkins, twórca "Kodu zła" i "Małpy". 

Kane Parsons i Osgood Perkins ponownie łączą siły



Przypomnijmy: Parsons miał zaledwie 17 lat, gdy studio A24 powierzyło mu reżyserię "Backrooms". Horror powstał na podstawie stworzonej przez niego serii krótkich internetowych filmów, które zdobyły miliony wyświetleń i zyskały status kultowego zjawiska w sieci. Przy realizacji pełnometrażowego debiutu młodego twórcę wspierał Perkins. Pełnił on rolę mentora, pomagając Parsonsowi przejść od internetowej twórczości do hollywoodzkiego kina. Bliska współpraca obu filmowców doprowadziła nawet do pojawienia się plotek sugerujących, że Perkins miał w rzeczywistości reżyserować film zza kulis. Osoby związane z produkcją podkreślają jednak, że "Backrooms" pozostaje autorską wizją Parsonsa

GettyImages-2275201238.jpg Getty Images © Amanda Edwards


Jak informuje hollywoodzki reporter Jeff Sneider, Parsons i Perkins pracują obecnie nad nowym, oryginalnym projektem. Za kamerą ponownie ma stanąć Parsons, natomiast Perkins prawdopodobnie zajmie się scenariuszem lub będzie jego współautorem. Szczegóły przedsięwzięcia pozostają na razie tajemnicą, ale oficjalna zapowiedź ma nastąpić w najbliższych tygodniach.

Tymczasem "Backrooms" bije rekordy popularności. Kosztujący zaledwie 10 milionów dolarów film już po sześciu dniach obecności na ekranach przekroczył granicę 100 milionów wpływów w amerykańskich kinach, stając się najbardziej kasowym tytułem studia A24 na rynku wewnętrznym. W najbliższy weekend horror może zarobić w USA 30-40 milionów dolarów.  

Bohaterem "Backrooms" jest Clark. Mężczyzna natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.

Zwiastun filmu "Backrooms"




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