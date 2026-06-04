Reżyser "Backrooms" ponownie łączy siły z twórcą "Kodu zła"

Reżyser megahitu "Backrooms" Kane Parsons przymierza się do realizacji kolejnego filmu. W pracach nad projektem wesprze go ponownie Osgood Perkins, twórca "Kodu zła" i "Małpy".
Kane Parsons i Osgood Perkins ponownie łączą siły
Przypomnijmy: Parsons
miał zaledwie 17 lat, gdy studio A24 powierzyło mu reżyserię "Backrooms
". Horror powstał na podstawie stworzonej przez niego serii krótkich internetowych filmów, które zdobyły miliony wyświetleń i zyskały status kultowego zjawiska w sieci. Przy realizacji pełnometrażowego debiutu młodego twórcę wspierał Perkins
. Pełnił on rolę mentora, pomagając Parsonsowi
przejść od internetowej twórczości do hollywoodzkiego kina. Bliska współpraca obu filmowców doprowadziła nawet do pojawienia się plotek sugerujących, że Perkins miał w rzeczywistości reżyserować film zza kulis. Osoby związane z produkcją podkreślają jednak, że "Backrooms
" pozostaje autorską wizją Parsonsa
.
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Jak informuje hollywoodzki reporter Jeff Sneider, Parsons
i Perkins
pracują obecnie nad nowym, oryginalnym projektem. Za kamerą ponownie ma stanąć Parsons
, natomiast Perkins
prawdopodobnie zajmie się scenariuszem lub będzie jego współautorem. Szczegóły przedsięwzięcia pozostają na razie tajemnicą, ale oficjalna zapowiedź ma nastąpić w najbliższych tygodniach.
Tymczasem "Backrooms
" bije rekordy popularności. Kosztujący zaledwie 10 milionów dolarów film już po sześciu dniach obecności na ekranach przekroczył granicę 100 milionów wpływów w amerykańskich kinach, stając się najbardziej kasowym tytułem studia A24 na rynku wewnętrznym. W najbliższy weekend horror może zarobić w USA 30-40 milionów dolarów.
Bohaterem "Backrooms
" jest Clark. Mężczyzna natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.
Zwiastun filmu "Backrooms"