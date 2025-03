Karla Sofía Gascón porównuje się do Gandhiego. O co chodzi gwieździe "Emilii Perez"?

Karla Sofía Gascón porównuje się do Gandhiego

Zobacz zwiastun filmu "Emilia Pérez"

Kilkoma cytatami z konferencji prasowej Karli Sofíi Gascón podzielił się blog World of Reel. Gwiazda " Emilii Pérez " tak opowiadała o swoich doświadczeniach:Aktorka jest tak przekonana o swojej nieskazitelności, że porównała się nawet do Gandhiego: Gascón odniosła się też do serii swoich kontrowersyjnych tweetów swojego autorstwa. Wyraziła zaskoczenie, że ktoś zadał sobie trud, aby wyciągnąć wpisy sprzed lat. Przeczytaj: Gwiazda "Emilii Pérez" w ogniu krytyki. Przeprasza za swoje wpisy – skomentowała. Emilia Pérez " to jedna z największych przegranych tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów. Rekordowa liczba nominacji przełożyła się na dwie statuetki – dla najlepszej aktorki drugoplanowej i za najlepszą piosenkę. Przypominamy zwiastun: