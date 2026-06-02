Karlowe Wary 2026: Te filmy będą walczyć o Kryształowego Globusa

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach ujawnił program swojej nadchodzącej, 60. edycji. Poznaliśmy m.in. tytuły filmów, które będą walczyły o Kryształowego Globusa. W trakcie festiwalu nie zabraknie polskich akcentów. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-11 lipca.
Co w programie 60. Festiwalu w Karlowych Warach? W Konkursie Głównym 60. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach znalazło się 12 filmów.
Wśród nich jest irański "Hijamat"
współpracującego z Jafarem Panahim Nadera Saeivara
, oraz duński "Gæsten"
("The Guest") z Trine Dyrholm
w roli głównej (na zdjęciu).
W jury, które przyzna Kryształowego Globusa, zasiadają krytyk filmowy Justin Chang, reżyserka Amanda Nell Eu
, kompozytor Pavel Rejholec
, producentka Nadia Turincev
i reżyser Eskil Vogt
.
Dyrektor artystyczny festiwalu Karel Och powiedział, że naczelnym tematem tegorocznej edycji jest imponująca próba reżyserów do ogarnięcia złożoności świata – poprzez bezpośrednią konfrontację oraz nieprzejednane poszukiwanie związków między prywatnym i politycznym, intymnym i społecznym.
W ramach pokazów specjalnych zaprezentowany zostanie film "Vyvolený"
("Gregorius, the Chosen One") Tomasza Mielnika
. Czesko-polsko-rumuńska koprodukcja opisywana jako "dzika komedia absurdu" to ekranizacja powieści Tomasza Manna "Wybraniec".
W tej samej sekcji zobaczymy jeszcze jedną polską koprodukcję zrealizowaną we współpracy z Czechami i Słowacją, film "Město otců"
("City of Fathers"), który wyreżyserował Zdeněk Tyc
.
Karłowe Wary 2026: Te filmy będą walczyć o Kryształowego Globusa KONKURS GŁÓWNY "3 nedelje posle" ("3 Weeks After")
, reż. Miroslav Terzić "Cherni pari za beli noshti" ("Black Money for White Nights")
, reż. Kristina Grozeva
, Petar Valchanov "Chica Checa"
, reż. Šimon Holý "Cinco años, cuatro meses" ("Five Years, Four Months")
, reż. Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio Ramírez "Detrás de la lluvia" ("Behind the Rain")
, reż. Valeria Sarmiento "Gæsten" ("The Guest")
, reż. Mads Mengel "A Happy Family"
, reż. Jan-Eric Mack "Hijamat"
, reż. Nader Saeivar "The Lion at My Back"
, reż. Tonia Mishiali "Pipes"
, reż. Karim Kassem "Prameň" ("Only Beautiful Things to Look At")
, reż. Ivan Ostrochovský "Thit-thee Khu" ("Fruit Gathering")
, reż. Aung Phyoe