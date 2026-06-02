Karlowe Wary 2026: Te filmy będą walczyć o Kryształowego Globusa

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach ujawnił program swojej nadchodzącej, 60. edycji. Poznaliśmy m.in. tytuły filmów, które będą walczyły o Kryształowego Globusa. W trakcie festiwalu nie zabraknie polskich akcentów. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-11 lipca.
    

Co w programie 60. Festiwalu w Karlowych Warach? 




W Konkursie Głównym 60. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach znalazło się 12 filmów. Wśród nich jest irański "Hijamat" współpracującego z Jafarem Panahim Nadera Saeivara, oraz duński "Gæsten" ("The Guest") z Trine Dyrholm w roli głównej (na zdjęciu).
    
W jury, które przyzna Kryształowego Globusa, zasiadają krytyk filmowy Justin Chang, reżyserka Amanda Nell Eu, kompozytor Pavel Rejholec, producentka Nadia Turincev i reżyser Eskil Vogt.

Dyrektor artystyczny festiwalu Karel Och powiedział, że naczelnym tematem tegorocznej edycji jest imponująca próba reżyserów do ogarnięcia złożoności świata – poprzez bezpośrednią konfrontację oraz nieprzejednane poszukiwanie związków między prywatnym i politycznym, intymnym i społecznym.
     
W ramach pokazów specjalnych zaprezentowany zostanie film "Vyvolený" ("Gregorius, the Chosen One") Tomasza Mielnika. Czesko-polsko-rumuńska koprodukcja opisywana jako "dzika komedia absurdu" to ekranizacja powieści Tomasza Manna "Wybraniec".

W tej samej sekcji zobaczymy jeszcze jedną polską koprodukcję zrealizowaną we współpracy z Czechami i Słowacją, film "Město otců" ("City of Fathers"), który wyreżyserował Zdeněk Tyc.

KONKURS GŁÓWNY

"3 nedelje posle" ("3 Weeks After"), reż. Miroslav Terzić
"Cherni pari za beli noshti" ("Black Money for White Nights"), reż. Kristina Grozeva, Petar Valchanov
"Chica Checa", reż. Šimon Holý
"Cinco años, cuatro meses" ("Five Years, Four Months"), reż. Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio Ramírez
"Detrás de la lluvia" ("Behind the Rain"), reż. Valeria Sarmiento
"Gæsten" ("The Guest"), reż. Mads Mengel
"A Happy Family", reż. Jan-Eric Mack
"Hijamat", reż. Nader Saeivar
"The Lion at My Back", reż. Tonia Mishiali
"Pipes", reż. Karim Kassem
"Prameň" ("Only Beautiful Things to Look At"), reż. Ivan Ostrochovský
"Thit-thee Khu" ("Fruit Gathering"), reż. Aung Phyoe

