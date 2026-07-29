Karnawał w środku tygodnia. Środa na festiwalu Nowe Horyzonty

Ile można chodzić jak w zegarku? Chyba czas na chwilę zawiesić kinową dyscyplinę. Karnawał na Nowych Horyzontach nie potrzebuje piór ani cekinów – to stan umysłu, w którym rutyna przegrywa z improwizacją, a sztywne reguły ustępują miejsca czystej, zbiorowej ekspresji. Środa wywraca festiwalowy porządek na drugą stronę. Schodzimy do podziemi, zakładamy symboliczną maskę, a wieczorne przebodźcowanie zamieniamy w czysty żywioł wspólnej zabawy.
Przed nami dzień zdominowany przez nietypowe przestrzenie i nieskrępowaną energię. W kinowych salach czekają nas głębokie dyskusje z twórcami oraz debata o przyszłości wspólnot, na Rynku przeżyjemy kultowe kino akcji lat 90., a w Arsenale przejdziemy drogę od filmowego quizu, przez nawiązywanie nowych relacji, aż po zdzieranie gardeł pod gwiazdami.
Prawdziwy szał w Arsenale
Noc w Klubie Festiwalowym wrzuca najwyższy bieg. Arsenał zamienia się w festiwalowy sambodrom, gdzie filmowa wiedza, nowe znajomości, taneczny bas i pokoleniowe hymny stworzą czysty, karnawałowy żywioł. 19:00 | Quiz Nowego Klubu Filmowego 2.0
Zanim parkiet opanują tańce, odpalamy rywalizację na najwyższych obrotach. Wracamy z kultowym quizem sprawdzającym, kto ma najbardziej wyostrzony filmowy słuch i pamięć do nowohoryzontowych anegdot. Zbierajcie ekipy i walczcie o nagrody – w puli czekają karnety na festiwal w 2027 roku oraz dostępy do platformy NH VOD. Formularz do zapisów na quiz 21:00 | Wieczór z Fundacją YES: Speedfriending + Ofelia (DJ set)
Nowe Horyzonty to przede wszystkim ludzie i wspólna wibracja. Czas na speedfriending – szybkie, przyjacielskie spięcia i rozmowy na leżakach, które poprowadzą Adrianna Jołkiewicz i Dominika Kotschy z kolektywu Psychoczule.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy
Zaraz po dyskusjach temperaturę w Arsenale podkręci Iga Krefft
(Ofelia). W swoim autorskim DJ secie zaserwuje pulsującą mieszankę emocjonalnych i tanecznych brzmień, które wciągną Was prosto w wir nocy.
Speedfriending i DJ set Ofelii mamy przyjemność organizować we współpracy z Fundacją YES, która finansuje projekty, wnoszące istotną i pozytywną zmianę do życia kobiet w Polsce, w tym wiele wydarzeń związanych z kulturą.
fot. Paweł Miśko00:00 | Karaoke: Total Eclipse Of Our Hearts
Północ należy do niekwestionowanego hymnu nowohoryzontowych nocy. Total Eclipse of the Heart wybrzmiewało na festiwalowym karaoke po kilka razy podczas każdej edycji. Po odejściu Bonnie Tyler składamy jej głośny, muzyczny hołd – to wyjątkowe wydanie wydarzenia przygotowała dla Was nasza ekipa wolontariacka. Wieczór poprowadzą Ala Gładysz i Ewela Dąbek, ale mikrofon i cała estradowa ekspresja należą do Was. Czas wyśpiewać ten klasyk z pełną mocą pod wrocławskim niebem!
fot. Pięć diabłów, reż. Léa Mysius
Morski żywioł pod ziemią
A skoro o karnawale mowa – na statku zabawa zawsze smakuje najlepiej. Wyobraźcie sobie pokaz filmowy w XIX-wiecznym, podziemnym zbiorniku czystej wody. Jutro CEE Hydropolis na jeden wieczór stanie się kinową przystanią, w której dosłownie otoczy nas potęga tego żywiołu. Zanim rozpocznie się seans, zaprosimy Was na zwiedzanie multimedialnego muzeum i jego stref tematycznych (w tym zabytkowej Kotłowni Wschodniej, zamkniętej dla świata przez 150 lat).
W surowych podziemiach wyświetlimy film "Maiden
" w reżyserii Aleksa Holmesa
. To trzymająca w napięciu opowieść o grupie upartych i niezależnych kobiet, które stworzyły pierwszą w historii żeńską załogę startującą w ekstremalnych regatach Whitbread Round the World Race. Pasjonujący jak najlepsza sportowa rozgrywka dokument dowodzi, że dla dziewczyn z "Maiden" był to wyścig o wszystko: o szacunek, uznanie i wolność.
Osoby, które odebrały wejściówki, mają zagwarantowany wspólny przejazd do Hydropolis. Spotykamy się o 18:15 przed wejściem głównym do Kina Nowe Horyzonty.
fot. Maiden, reż. Aleks Holmes
Maska na twarz i na falę
Każda szanująca się maskarada potrzebuje wyrazistych rekwizytów, a kultowy klasyk Kathryn Bigelow
ma te najbardziej rozpoznawalne w historii kina. Na wrocławskim Rynku serwujemy absolutny hit lat 90. – "Na fali
". Młody agent FBI (Keanu Reeves
) wnika w świat surferów, którzy w gumowych maskach byłych amerykańskich prezydentów sieją chaos i napadają na banki. Kalifornijskie słońce, bezkompromisowa akcja i seans pod gołym niebem, który w festiwalowym tłumie smakuje jak czysta wolność. Fala wzywa!
fot. Na fali, reż. Kathryn Bigelow
Spotkania
Gdy cichną brawa i zapalają się światła, znika ekranowa iluzja. Kolejna dawka spotkań po seansach to okazja, by ściągnąć z filmów kolejne warstwy, porozmawiać z autorkami i autorami bez dystansu i rozłożyć ekranowe emocje na części pierwsze: 09:45, KNH 7
– "The Meltdown
", reż. Manuela Martelli
Gościni: Manuela Martelli 10:00, KNH 8
– "Moja żona płacze
", reż. Angela Schanelec
Gościni: Angela Schanelec 10:00, DCF Lalka
– "Powwow People
", reż. Sky Hopinka
Gość: Sky Hopinka 12:45, KNH 7
– "Źródło życia
", reż. Ivan Ostrochovský
Goście: Ivan Ostrochovský
, Katarina Tomkova
(producentka) 13:00, KNH 5
– "Natura
", reż. Matti Harju
Gość: Matti Harju 13:15, KNH 6
– "Nawet Bóg nie pomoże
", reż. Hana Jušić
Gościnie: Hana Jušić
, Manuela Martelli
(aktorka)
15:30, KNH 4
– "Egzamin wstępny
", reż. Claire Simon
Gościni: Claire Simon 15:45, KNH 7
– "R21, czyli odrestaurowanie solidarności
", reż. Mohanad Yaqubi
Gość: Mohanad Yaqubi 16:00, KNH 8
– "Ziemia pod nogami
", reż. Marie Kreutzer
Gościni: Marie Kreutzer 18:45, KNH 7
– "Miejsca obiecane
", reż. Ivan Marković
Goście: Ivan Marković
(reż.), Katharina Hauke
(zdjęcia) 19:00, KNH 2
– "Czarna godzina
", reż. Filip Bojarski
Goście: Filip Bojarski
, Julia Piklikiewicz
(aktorka), Helena Rząsa (aktorka), Tomasz Wierzbicki
(autor zdjęć), Katarzyna Malinowska
(producentka kreatywna), Jerzy Kapuściński
(producent) 19:00, KNH 5
– "Zestaw Alego Cherriego", reż. Ali Cherri
Gość: Ali Cherri 19:15, KNH 6
– "Motyl
", reż. Itonje Søimer Guttormsen
Goście: Itonje Søimer Guttormsen
, Magnus Lysbakken 22:00, KNH 1
– "Róża
", reż. Markus Schleinzer
Gość: Markus Schleinzer
fot. Motyl, reż. Itonje Søimer Guttormsen
Odkrycia Północy
Jeśli karnawałowy huragan to dla Was nieco za dużo, to po dawkę kinowych orzeźwień odsyłamy Was do sekcji Oslo/Reykjavik. Znajdziecie w niej produkcje świetnie oddające współczesnego ducha krajów nordyckich, a przy tym poruszające tematy uniwersalne i czytelne pod każdą szerokością geograficzną.
Sekcja powstała dzięki bliskiej współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynującym w Polsce wykorzystanie Funduszy norweskich i EOG. Program sekcji
Wspólnota i kryzys
O godzinie 18:45 w sali 4 Kina Nowe Horyzonty zapraszamy na pokaz filmu "Dagerotypy
" w reżyserii Agnès Vardy
, po którym odbędzie się dyskusja przygotowana wspólnie z naszym partnerem, tygodnikiem "Polityka".
Samo dzieło Vardy to zrealizowany z czułością portret lokalnej społeczności paryskiej ulicy Rue Daguerre. Reżyserka obserwuje codzienne rytuały sąsiadów, konstruując opowieść o relacjach i wzajemnych zależnościach.
Dyskusja po seansie wyjdzie jednak daleko poza ramy samego filmu i skupi się na tematyce całej sekcji, która w tym roku przynosi zbiorowy portret instytucji i struktur tworzących ramy wspólnotowego życia.
W debacie wezmą udział Maciej Nowicki (tegoroczny juror, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i wieloletni dyrektor festiwalu Watch Docs) oraz Małgorzata Sadowska (kuratorka sekcji). Spotkanie poprowadzi krytyk i dziennikarz Janusz Wróblewski.
fot. Dagerotypy, reż. Agnès Varda
Klasyka gatunku
To żaden spoiler, że Nowe Horyzonty i Michał Oleszczyk tworzą zgrany duet. Ponownie łączymy siły z wykładowcą Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego i twórcą podkastu SpoilerMaster, by przypomnieć wybitny klasyk. Mowa o specjalnym pokazie "Loli Montès
" – ostatniego dzieła w karierze Maxa Ophülsa
. Nakręcony w przepięknym Technikolorze i szerokim formacie CinemaScope film biograficzny opowiada o legendarnej tancerce, pisarce, kurtyzanie i kobiecie wyprzedzającej swój czas.
Tytuł ten, uznany przez Andrew Sarrisa za najlepszy w historii kina, zrealizował reżyser, który pozostawał idolem między innymi Stanleya Kubricka
. Co więcej, w przestrzeni podkastowej czeka na Was specjalny odcinek SpoilerMastera poświęcony temu filmowi, a bezpośrednio przed seansem prelekcję wygłosi sam Michał Oleszczyk. Nie boję się spoilerów
Znajdź swój film
Stoisz przed festiwalowym programem i nie wiesz, od czego zacząć? Przygotowaliśmy szybką ściągawkę. Połączyliśmy wybrane tytuły z czytelnymi odniesieniami i kinowymi skojarzeniami, żeby ułatwić Wam wybór i podpowiedzieć, na co warto kupić bilet. Daj się poprowadzić
fot. Moja żona płacze, reż. Angela Schanelec
Karnawał się skończy, pamiątki zostaną
Dobra maskarada potrzebuje konkretnego rekwizytu. Wpadajcie do naszego sklepu w kasach Kina Nowe Horyzonty albo wjeżdżajcie na wirtualne półki po festiwalowy ekwipunek: relaksacyjne poduszki od Plantuli, festiwalwowe czapki, torby i skarpetki z jaskółką. Chcę wszystko