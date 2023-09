Karnety na 14. AFF już w sprzedaży. W programie "Dziwne ścieżki życia" z Ethanem Hawke'em i Pedrem Pascalem

Dziwne ścieżki życia: Dziki Zachód z hiszpańskim temperamentem

14. American Film Festival: obfity plon dobrego kina



W programie festiwalu tradycyjnie znajdą się najnowsze i najlepsze filmy niezależne z USA, przeboje ze światowych festiwali (w tym z niedawno zakończonego festiwalu w Wenecji), Hollywood z górnej półki, kultowe klasyki i znane-nieznane mistrzynie oraz mistrzowie kina. Jednym z takich mistrzów był Robert Altman, którego filmy o istocie Ameryki oglądaliśmy na ubiegłorocznej edycji AFF-u. W tym roku zaprezentujemy drugą część retrospektywy jego twórczości, której bohaterkami są pogrążone w płciowo determinowanych stereotypach, tworzące alternatywne społeczności i konstruujące własny język komunikacji kobiety. W programie znajdą się m.in.: "Trzy kobiety", "Wróć", "Jimmy Deanie", "Obrazy", "Ów chłodny dzień w parku" czy "Dzień weselny", a na ekranie zobaczymy: Sandy Dennis, Shelley Duvall, Sissy Spacek, Susannah York, Cher czy Glenn Close.



Kolejne informacje programowe będziemy ujawniać w najbliższych tygodniach, zaś pełny program ogłosimy 24 października w samo południe. Dzień później (o tej samej porze) rozpocznie się sprzedaż pojedynczych biletów na seanse stacjonarne. W tym roku, za sprawą części online’owej, ponownie będzie można zaprosić American Film Festival do swoich domów.



Karnety



Karnety można kupić poprzez stronę americanfilmfestival.pl do 20 paździenika lub do wyczerpania puli. Karnety umożliwiają najpełniejsze doświadczanie festiwalu – korzystając z nich można uczestniczyć w maksymalnie 26 seansach stacjonarnych. Karnety nie obejmują online'owej części festiwalu (zapraszamy do zakupu pojedynczych dostępów lub pakietów dostępów do pokazów online; szczegóły wkrótce).



Ceny:



Karnet: 315 zł

Karnet – zniżka dla osób posiadających kartę Klubu Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty: 295 zł



Mamy również przyjemność ogłosić, że w programie 14. AFF-u znajdzie się prezentowany w Cannes film Pedra Almodóvara (Strange Way of Life). Hiszpański mistrz stworzył własną wariację na temat jednego z najważniejszych amerykańskich gatunków – westernu, a przed kamerę zaprosił Ethana Hawke'a – jedną z największych gwiazd kina USA oraz Pedra Pascala – bodaj najgorętsze nazwisko tego sezonu.Niech nie zwiedzie Was krótki metraż: w swoim najnowszym dziele Pedro Almodóvar zmieścił dawkę emocji, która z powodzeniem zasiliłaby kilka dłuższych form. W filmie śledzimy spotkanie dwóch rewolwerowców: Silvy ( Pedro Pascal ), który po 25 latach odwiedza Jake’a ( Ethan Hawke ), obecnie piastującego funkcję szeryfa. Z początku niepozorne spotkanie przeradza się w emocjonującą wycieczkę w głąb ognistej przeszłości między tą dwójką.powstawały w "najbardziej amerykańskiej" części Europy: Pustyni Tabernas w hiszpańskiej prowincji Almería. To miejsce, które do złudzenia przypomina południowo-zachodnie części USA, przez co już od lat 50. kręcono tu dziesiątki westernów, w tym słynne spaghetti westerny.