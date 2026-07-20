Powstaje kontynuacja "Nigdy w życiu!". Danuta Stenka wraca do kultowej roli Judyty

Fani "Nigdy w życiu!" mają powody do radości. Katarzyna Grochola potwierdziła, że rozpoczęły się przygotowania do ekranizacji jej najnowszej książki "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Autorka zdradziła, że ekipa filmowa wkrótce rozpocznie zdjęcia, a w głównej roli ponownie zobaczymy Danutę Stenkę.
Katarzyna Grochola zapowiada kontynuację "Nigdy w życiu!"
Informację Grochola przekazała podczas programu "Dzień Dobry Wakacje". Jak przyznała, prace nad produkcją są już na zaawansowanym etapie, a pierwszy klaps ma paść w najbliższych dniach. Pracuję na planie filmowym. Trzymajcie kciuki, bo za kilka dni padnie pierwszy klaps. Powstanie "Właśnie że tak". Mogę zdradzić, że mamy cudowną ekipę, świetnych aktorów i mnóstwo dobrej energii. Główną rolę ponownie zagra Danuta Stenka.
Film będzie adaptacją powieści "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", w której Grochola kontynuuje historię Judyty, bohaterki znanej z bestsellerowej książki "Nigdy w życiu!
" oraz jej kinowej wersji z 2004 roku. Ekranizacja w reżyserii Ryszarda Zatorskiego z Danutą Stenką
i Arturem Żmijewskim
stała się jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich komedii romantycznych.
Losy Judyty ukazywał też film "Ja wam pokażę!
" i serial
pod tym samym tytułem (w bohaterkę wcielały się kolejno Grażyna Wolszczak
oraz Edyta Jungowska
).
Na razie nie ujawniono pełnej obsady ani daty premiery nowej produkcji.
"Nigdy w życiu!" - zwiastun