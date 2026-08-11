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Katarzyna Wajda jako legenda himalaizmu Wanda Rutkiewicz. Zobacz pierwsze zdjęcia

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Katarzyna Wajda jako legenda himalaizmu Wanda Rutkiewicz. Zobacz pierwsze zdjęcia
źródło: Materiały prasowe
Kino Świat poinformował, że w przyszłym roku do kin trafi film biograficzny "Wanda". To opowieść o legendzie himalaizmu, Wandzie Rutkiewicz. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia. Widać na nich Katarzynę Wajdę w tytułowej roli.

O filmie "Wanda"



"Wanda" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o Wandzie Rutkiewicz, która w latach 70. stanęła na czele pionierskiej wyprawy na Gaszerbrum III – uważany za najwyższy wówczas niezdobyty szczyt świata. W czasach, gdy góry wysokie uchodziły za domenę mężczyzn, grupa niezwykłych kobiet postanowiła przekroczyć granice wyznaczane im przez społeczeństwo.

W głównej roli pojawia się Katarzyna Wajda. Na planie partnerowali jej: Julia Kijowska, Zuzanna Galewicz, Wiktoria Gorodeckaja i Dorota Pomykała. W obsadzie są także: Piotr Witkowski, Hubert Miłkowski, Jan Frycz, Marcin Czarnik i Robert Gonera.


Lata 70. Wanda Rutkiewicz (Katarzyna Wajda) zamierza dokonać czegoś, co dla wielu wydaje się niemożliwe: zorganizować wyprawę na niezdobyty szczyt Gaszerbrum III w Karakorum, sięgający niemal ośmiu tysięcy metrów. Gdy przedstawiciele zdominowanego przez mężczyzn środowiska himalaistycznego próbują zablokować jej plany, Wanda rozpoczyna walkę nie tylko o możliwość zdobycia góry, lecz także o prawo kobiet do wyznaczania własnych celów.

Wraz z niepokorną Haliną (Julia Kijowska) i grupą wybitnych wspinaczek tworzy zespół, który ma szansę przejść do historii. Droga do celu prowadzi jednak przez labirynt politycznych układów, osobistych poświęceń i nieustannego podważania ich kompetencji. W górach napięcie narasta. Choroby, konflikty i bezlitosne warunki wystawiają na próbę solidarność zespołu, a także przywództwo Wandy. Im bliżej szczytu, tym wyższa staje się cena sukcesu. Wyprawa zmienia się w walkę o przetrwanie i możliwość życia na własnych zasadach.

Film wyreżyserował Adrian Panek. To jego kolejna biografia w karierze. Niedawno nakręcił nominowany w pięciu kategoriach do Orłów film "Simona Kossak".

"Wanda" trafi do kin w lutym.

Zwiastun filmu "Simona Kossak"




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