Katarzyna Wajda jako legenda himalaizmu Wanda Rutkiewicz. Zobacz pierwsze zdjęcia

Kino Świat poinformował, że w przyszłym roku do kin trafi film biograficzny "Wanda". To opowieść o legendzie himalaizmu, Wandzie Rutkiewicz. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia. Widać na nich Katarzynę Wajdę w tytułowej roli.
O filmie "Wanda" "Wanda"
to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o Wandzie Rutkiewicz, która w latach 70. stanęła na czele pionierskiej wyprawy na Gaszerbrum III – uważany za najwyższy wówczas niezdobyty szczyt świata. W czasach, gdy góry wysokie uchodziły za domenę mężczyzn, grupa niezwykłych kobiet postanowiła przekroczyć granice wyznaczane im przez społeczeństwo.
W głównej roli pojawia się Katarzyna Wajda
. Na planie partnerowali jej: Julia Kijowska
, Zuzanna Galewicz
, Wiktoria Gorodeckaja
i Dorota Pomykała
. W obsadzie są także: Piotr Witkowski
, Hubert Miłkowski
, Jan Frycz
, Marcin Czarnik
i Robert Gonera
.
Lata 70. Wanda Rutkiewicz (Katarzyna Wajda
) zamierza dokonać czegoś, co dla wielu wydaje się niemożliwe: zorganizować wyprawę na niezdobyty szczyt Gaszerbrum III w Karakorum, sięgający niemal ośmiu tysięcy metrów. Gdy przedstawiciele zdominowanego przez mężczyzn środowiska himalaistycznego próbują zablokować jej plany, Wanda rozpoczyna walkę nie tylko o możliwość zdobycia góry, lecz także o prawo kobiet do wyznaczania własnych celów.
Wraz z niepokorną Haliną (Julia Kijowska
) i grupą wybitnych wspinaczek tworzy zespół, który ma szansę przejść do historii. Droga do celu prowadzi jednak przez labirynt politycznych układów, osobistych poświęceń i nieustannego podważania ich kompetencji. W górach napięcie narasta. Choroby, konflikty i bezlitosne warunki wystawiają na próbę solidarność zespołu, a także przywództwo Wandy. Im bliżej szczytu, tym wyższa staje się cena sukcesu. Wyprawa zmienia się w walkę o przetrwanie i możliwość życia na własnych zasadach.
Film wyreżyserował Adrian Panek
. To jego kolejna biografia w karierze. Niedawno nakręcił nominowany w pięciu kategoriach do Orłów film "Simona Kossak
". "Wanda" trafi do kin w lutym.
Zwiastun filmu "Simona Kossak"