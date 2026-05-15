Newsy Filmy "Twilight of the Dead": Kate Beckinsale zamiast Milli Jovovich w filmie o zombie
Filmy

"Twilight of the Dead": Kate Beckinsale zamiast Milli Jovovich w filmie o zombie

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kate+Beckinsale+zagra+w+%22Twilight+of+the+Dead%22%2C+ostatnim+rozdziale+sagi+George%27a+A.+Romero.+Zast%C4%85pi+Mill%C4%99+Jovovich-166609
&quot;Twilight of the Dead&quot;: Kate Beckinsale zamiast Milli Jovovich w filmie o zombie
źródło: Getty Images
autor: Christopher Polk/Golden Globes 2024
Do sieci trafiła informacja, że Kate Beckinsale (znana m.in. z serii "Underworld") przejmuje główną rolę w horrorze "Twilight of the Dead". Aktorka zastąpi Millę Jovovich, która była wcześniej związana z projektem.

Co wiemy o "Twilight of the Dead"?




Film ma być ostatnim rozdziałem zombie-sagi stworzonej przez George' A. Romero. Twórca przygotował zarys historii jeszcze przed swoją śmiercią w 2017 roku. Od tamtej pory projekt przeszedł jednak znaczące zmiany - wymieniono nie tylko gwiazdę produkcji, ale też reżyserów i część ekipy producenckiej.

Za kamerą staną bracia Yoav Paz i Doron Paz, twórcy horrorów "Jerozolima" i "The Golem". Sekwencje akcji przygotuje z kolei Ho-Sung Pak, pracujący wcześniej m.in. przy "Bullet Train". 

Akcja "Twilight of the Dead" rozgrywa się na zrujnowanej Ziemi, gdzie resztki ludzkości próbują przetrwać pomiędzy walczącymi frakcjami i coraz bardziej ewoluującym zagrożeniem ze strony zombie.

Produkcja została po raz pierwszy zapowiedziana w 2021 roku. W 2023 z projektem związany był Brad Anderson, a rok później ogłoszono angaż Jovovich i Betty Gabriel. Obecnie film jest prezentowany potencjalnym partnerom podczas targów filmowych w Cannes.

Swój pierwszy film o ataku zombie – "Noc żywych trupów"George A. Romero nakręcił w wieku 27 lat za jedyne 114 tysięcy dolarów. Film z miejsca okazał się dużym sukcesem, a Romero nakręcił po nim jeszcze pięć kolejnych części: "Świt żywych trupów" (1978), "Dzień żywych trupów" (1985), "Ziemię żywych trupów" (2005), "Diary of the Dead" (2007) oraz "Przetrwanie żywych trupów" (2009). 

"Underworld" - zwiastun



Twilight of the Dead  (2026)

 Twilight of the Dead

Najnowsze Newsy

Filmy

Emma Laird jako portrecistka Marii Antoniny

Filmy

Twórczyni kontrowersyjnego "Ostatniego lata" przygotowuje film o linczu

Filmy

Johnny Flynn zagra legendarnego muzyka

Filmy

Reżyserka "Była sobie dziewczyna" kręci dramat szpiegowski

Filmy

"Avatar 4" opóźni się?

5 komentarzy

Gwiazda "Sukcesji" zagra u twórcy "Dziewczyny z igłą". Co wiemy o filmie?

1 komentarz
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" dołączyła do obsady spin-offu "Johna Wicka"

7 komentarzy