"Twilight of the Dead": Kate Beckinsale zamiast Milli Jovovich w filmie o zombie

Do sieci trafiła informacja, że Kate Beckinsale (znana m.in. z serii "Underworld") przejmuje główną rolę w horrorze "Twilight of the Dead". Aktorka zastąpi Millę Jovovich, która była wcześniej związana z projektem.
Co wiemy o "Twilight of the Dead"?
Film ma być ostatnim rozdziałem zombie-sagi stworzonej przez George' A. Romero
. Twórca przygotował zarys historii jeszcze przed swoją śmiercią w 2017 roku. Od tamtej pory projekt przeszedł jednak znaczące zmiany - wymieniono nie tylko gwiazdę produkcji, ale też reżyserów i część ekipy producenckiej.
Za kamerą staną bracia Yoav Paz
i Doron Paz
, twórcy horrorów "Jerozolima
" i "The Golem
". Sekwencje akcji przygotuje z kolei Ho-Sung Pak
, pracujący wcześniej m.in. przy "Bullet Train
".
Akcja "Twilight of the Dead
" rozgrywa się na zrujnowanej Ziemi, gdzie resztki ludzkości próbują przetrwać pomiędzy walczącymi frakcjami i coraz bardziej ewoluującym zagrożeniem ze strony zombie.
Produkcja została po raz pierwszy zapowiedziana w 2021 roku. W 2023 z projektem związany był Brad Anderson
, a rok później ogłoszono angaż Jovovich
i Betty Gabriel
. Obecnie film jest prezentowany potencjalnym partnerom podczas targów filmowych w Cannes
.
Swój pierwszy film o ataku zombie – "Noc żywych trupów"
– George A. Romero
nakręcił w wieku 27 lat za jedyne 114 tysięcy dolarów. Film z miejsca okazał się dużym sukcesem, a Romero nakręcił po nim jeszcze pięć kolejnych części: "Świt żywych trupów"
(1978), "Dzień żywych trupów"
(1985), "Ziemię żywych trupów"
(2005), "Diary of the Dead"
(2007) oraz "Przetrwanie żywych trupów"
(2009).
