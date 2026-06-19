Kate Hudson i Ana de Armas w erotycznym thrillerze. Reżyseruje Kornél Mundruczó

Kate Hudson, w tym roku nominowana do Oscara za "Song Sung Blue", i Ana de Armas, nominowana do Oscara w 2023 roku za "Blondynkę", zagrają thrillerze erotycznym "Palm Grove". Za kamerą ma stanąć Kornél Mundruczó ("Cząstki kobiety", "Biały Bóg").
O czym opowie "Palm Grove"? z Kate Hudson i Aną de Armas?
Akcja "Palm Grove" ma rozgrywać się w najbardziej ekskluzywnym osiedlu w Miami, gdzie idealna żona odkrywa, że jej mąż prowadzi podwójne życie Getty Images © Christopher Polk/2026GG
. Tak rozpoczyna się uwodzicielska rozgrywka, która zmienia zdradę w najbardziej upojną zabawę w życiu bohaterki.
Scenariusz napisał James Morosini
("Kocham mojego tatę
").
Film przygotowuje firma produkcyjna Chernin Entertainment, która dopiero co sprzedała Apple'owi projekt komedii romantycznej "One Month Mark"
z Jennifer Lawrence
w roli głównej. Teraz ruszają poszukiwania studia zainteresowanego "Palm Grove". Kate Hudson
jest znana z takich produkcji jak m.in. "Song Sung Blue
", "Jak stracić chłopaka w 10 dni
", "U progu sławy
", "Ślubne wojny
", "Mama na obcasach
" i "Glass Onion: Film z serii Na noże
". Ana de Armas
ma w filmografii m.in. takie tytuły jak "Blondynka
", "Nie czas umierać
", "Blade Runner 2049
", "Na noże
" i "Ballerina
".
"Song Sung Blue" – zwiastun
Gdy dwoje rozwiedzionych muzyków w średnim wieku spotyka się na koncercie, na którym oboje występują, zaczyna rodzić się między nimi uczucie. Łączy ich pasja do muzyki i doświadczenie życiowych trudności, a ich relacja zacieśnia się jeszcze bardziej, gdy zakładają zespół celebrujący twórczość Neila Diamonda, legendarnego amerykańskiego muzyka. Podobnie jednak jak w piosence "Song Sung Blue" jego autorstwa, ich historia jest zarazem pełna triumfu i smutku; potrafi wzruszyć i rozbawić.