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Kate Hudson i Ana de Armas w erotycznym thrillerze. Reżyseruje Kornél Mundruczó

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kate+Hudson+i+Ana+de+Armas+w+erotycznym+thrillerze.+Re%C5%BCyseruje+Korn%C3%A9l+Mundrucz%C3%B3-167178
Kate Hudson i Ana de Armas w erotycznym thrillerze. Reżyseruje Kornél Mundruczó
źródło: Getty Images
autor: Chad Salvador
Kate Hudson, w tym roku nominowana do Oscara za "Song Sung Blue", i Ana de Armas, nominowana do Oscara w 2023 roku za "Blondynkę", zagrają thrillerze erotycznym "Palm Grove". Za kamerą ma stanąć Kornél Mundruczó ("Cząstki kobiety", "Biały Bóg").
       

O czym opowie "Palm Grove"? z Kate Hudson i Aną de Armas?



GettyImages-2255288103.jpg Getty Images © Christopher Polk/2026GG

Akcja "Palm Grove" ma rozgrywać się w najbardziej ekskluzywnym osiedlu w Miami, gdzie idealna żona odkrywa, że jej mąż prowadzi podwójne życie. Tak rozpoczyna się uwodzicielska rozgrywka, która zmienia zdradę w najbardziej upojną zabawę w życiu bohaterki.

Scenariusz napisał James Morosini ("Kocham mojego tatę").
     
Film przygotowuje firma produkcyjna Chernin Entertainment, która dopiero co sprzedała Apple'owi projekt komedii romantycznej "One Month Mark" z Jennifer Lawrence w roli głównej. Teraz ruszają poszukiwania studia zainteresowanego "Palm Grove".
     
Kate Hudson jest znana z takich produkcji jak m.in. "Song Sung Blue", "Jak stracić chłopaka w 10 dni", "U progu sławy", "Ślubne wojny", "Mama na obcasach" i "Glass Onion: Film z serii Na noże".

Ana de Armas ma w filmografii m.in. takie tytuły jak "Blondynka", "Nie czas umierać", "Blade Runner 2049", "Na noże" i "Ballerina".

"Song Sung Blue" – zwiastun




Gdy dwoje rozwiedzionych muzyków w średnim wieku spotyka się na koncercie, na którym oboje występują, zaczyna rodzić się między nimi uczucie. Łączy ich pasja do muzyki i doświadczenie życiowych trudności, a ich relacja zacieśnia się jeszcze bardziej, gdy zakładają zespół celebrujący twórczość Neila Diamonda, legendarnego amerykańskiego muzyka. Podobnie jednak jak w piosence "Song Sung Blue" jego autorstwa, ich historia jest zarazem pełna triumfu i smutku; potrafi wzruszyć i rozbawić.

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