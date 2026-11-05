Kate Mara zrobi mordercze telezakupy w czarnej komedii "Home Shopper"

Kate Mara ("Marsjanin"), Leslie Mann ("Wpadka"), Ashton Kutcher ("Efekt motyla") i Billy Eichner ("Bros") zagrają w czarnej komedii "Home Shopper". Za kamerą stanie Tilman Singer, twórca "Kukułki" z Hunter Schafer.
O czym opowie "Home Shopper"?
"Home Shopper" będzie pełnometrażową wersją shorta z 2018 roku, który wyreżyserował Dev Patel. Getty Images © Theo Wargo
Oto opis fabuły:
Uwięziona w przytłaczającym małżeństwie Penny (Mara
) znajduje ratunek w niespodziewanym miejscu: kanale Home Shopping Network, gdzie charyzmatyczny prezenter Willy (Kutcher
) obiecuje doskonałe życie pełne produktów, które musisz mieć. Kierowana swoją pasją kobieta – w tajemnicy przed kontrolującym mężem, Jamesem – dostaje pracę w stacji, wypełniając lukę po chwilowo nieobecnej współprowadzącej Cybil (Mann
). Kiedy jednak James odkrywa sekret żony, obsesja Penny przyjmuje morderczy zwrot. Okazuje się, że dom wypełniony niepotrzebnymi gadżetami może być właśnie tym, czego potrzebuje kobieta, żeby uszło jej to na sucho. Ambitna Cybil szuka jednak zemsty, padają kolejne trupy, a Penny już wkrótce nauczy się, że najtrudniejsza rzecz do sprzedania do doskonałe alibi.
Scenariusz napisał Ryan Farhoudi
, który napisał również krótki metraż Deva Patela
w oparciu o historię autorstwa Leigh Whannella
. Zdjęcia mają ruszyć wiosną 2027 roku.
"Kukułka" – zwiastun
Gretchen (Hunter Schafer
) wyjeżdża z ojcem i macochą w Alpy. Miejscowość wypoczynkowa, w której się zatrzymują, skrywa mroczne sekrety. Dziewczyna słyszy dziwne odgłosy, zaczyna też miewać przerażające wizje ścigającej ją kobiety. Wszystko to prowadzi do tajemnicy właściciela kurortu oraz przeprowadzanych przez niego niepokojących eksperymentów, które odcisnęły swoje piętno na wielu pokoleniach.