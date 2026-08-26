Newsy Seriale Kate Winslet w serialu twórcy "Dojrzewania". Przypomina "Thelmę i Louise"?
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Kate Winslet w serialu twórcy "Dojrzewania". Przypomina "Thelmę i Louise"?

Deadline / autor: /
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Kate Winslet w serialu twórcy &quot;Dojrzewania&quot;. Przypomina &quot;Thelmę i Louise&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Mark Holzberg
Kate Winslet, laureatka Oscara za rolę w "Lektorze", została gwiazdą nowego serialu Netfliksa "The Unheard", za który odpowiada Jack Thorne, współtwórca głośnego "Dojrzewania". W produkcji zobaczymy również Maxine Peake.

Co wiemy o serialu "The Unheard"



"The Unheard" będzie liczył pięć odcinków i opowie o dwóch siostrach, których życie gwałtownie się komplikuje po nieudanej próbie zemsty. Kobiety muszą uciekać, podczas gdy ich tropem podążają osoby próbujące je odnaleźć. Historia ma jednak wykraczać poza prostą opowieść o pościgu.

GettyImages-2189001296.jpg Getty Images © Samir Hussein
Maxine Peake
Twórcy chcą przede wszystkim przyjrzeć się temu, co doprowadziło bohaterki do tak desperackiego kroku. Jednym z najważniejszych pytań będzie również to, czy siostry od początku rzeczywiście zamierzały uciec i uniknąć konsekwencji swoich działań.

Za scenariusz odpowiada Jack Thorne, który ma na koncie m.in. "Dojrzewanie". Reżyserką wszystkich pięciu odcinków będzie Mounia Akl, znana m.in. z filmu "Costa Brava, Liban".

Winslet wcieli się w jedną z sióstr, a jej ekranową partnerką będzie Maxine Peake, aktorka znana między innymi z serialu "Nic nie mów". Dla Winslet będzie to pierwszy duży dramatyczny serial przygotowany bezpośrednio dla Netfliksa. Aktorka nie ograniczy się zresztą do występu przed kamerą – znalazła się także w gronie producentów wykonawczych projektu.

SERIAL KILLERS: Recenzujemy serial "Dojrzewanie"



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