Kate Winslet w serialu twórcy "Dojrzewania". Przypomina "Thelmę i Louise"?

Kate Winslet, laureatka Oscara za rolę w "Lektorze", została gwiazdą nowego serialu Netfliksa "The Unheard", za który odpowiada Jack Thorne, współtwórca głośnego "Dojrzewania". W produkcji zobaczymy również Maxine Peake.
Co wiemy o serialu "The Unheard"
"The Unheard" będzie liczył pięć odcinków i opowie o dwóch siostrach, których życie gwałtownie się komplikuje po nieudanej próbie zemsty. Kobiety muszą uciekać, podczas gdy ich tropem podążają osoby próbujące je odnaleźć. Historia ma jednak wykraczać poza prostą opowieść o pościgu.
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Maxine Peake
Twórcy chcą przede wszystkim przyjrzeć się temu, co doprowadziło bohaterki do tak desperackiego kroku. Jednym z najważniejszych pytań będzie również to, czy siostry od początku rzeczywiście zamierzały uciec i uniknąć konsekwencji swoich działań.
Za scenariusz odpowiada Jack Thorne
, który ma na koncie m.in. "Dojrzewanie
". Reżyserką wszystkich pięciu odcinków będzie Mounia Akl
, znana m.in. z filmu "Costa Brava, Liban
".
Winslet wcieli się w jedną z sióstr, a jej ekranową partnerką będzie Maxine Peake
, aktorka znana między innymi z serialu "Nic nie mów
". Dla Winslet
będzie to pierwszy duży dramatyczny serial przygotowany bezpośrednio dla Netfliksa. Aktorka nie ograniczy się zresztą do występu przed kamerą – znalazła się także w gronie producentów wykonawczych projektu.
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