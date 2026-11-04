Newsy Filmy Katee Sackhoff, Mekhi Phifer i Mark Dacascos w mrocznym SF "Future Sense"
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Katee Sackhoff, Mekhi Phifer i Mark Dacascos w mrocznym SF "Future Sense"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Katee+Sackhoff%2C+Mekhi+Phifer+i+Mark+Dacascos+w+mrocznym+SF+%22Future+Sense%22-169496
Katee Sackhoff, Mekhi Phifer i Mark Dacascos w mrocznym SF &quot;Future Sense&quot;
źródło: Getty Images
autor: JC Olivera
Właśnie dowiedzieliśmy się, że Mekhi Phifer ("Godzina ciszy", "8 Mila") i Katee Sackhoff ("Carrie", "Battlestar Galactica") zagrali w filmie science-fiction "Future Sense". Zdjęcia do produkcji skończyły się niedawno w Arizonie.
   

O czym opowie "Future Sense"?



GettyImages-2258584386.jpg Getty Images © Leon Bennett

Akcja "Future Sense" toczy się w brutalnym postapokaliptycznym świecie. Będący w rozterce śledczy wystawia na próbę swoją lojalność wobec bezwzględnego reżimu po tym, jak nawiązuje nieoczekiwana relację z uwięzioną osobą reprezentującą ruch oporu.
    
W obsadzie są również Mark Dacascos ("John Wick 3") i wrestler John Hennigan oraz Douglas Vermeeren, Gui DaSilva-Greene i Michael Edwards.

Reżyseruje Josh Tessier ("Rick's Parking"). Scenariusz napisali Tessier, Michael Edwards i Steven Smith.

To opowieść o starciu niezłomnego ludzkiego ducha z absolutną korporacyjna dominacją, rozegrana w postapokaliptycznej przyszłości, która jest przerażająco bliska, skomentował Josh Tessier.

Katee Sackhoff niedawno widzieliśmy w serialu "Carrie".

"Carrie" - zwiastun




Chroniona przez apodyktyczną matkę, odizolowana od świata dziewczyna obdarzona zdolnościami telekinetycznymi pada ofiarą prześladowania ze strony rówieśników, co prowadzi do przerażającego, krwawego zdarzenia.

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