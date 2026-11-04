Katee Sackhoff, Mekhi Phifer i Mark Dacascos w mrocznym SF "Future Sense"

Właśnie dowiedzieliśmy się, że Mekhi Phifer ("Godzina ciszy", "8 Mila") i Katee Sackhoff ("Carrie", "Battlestar Galactica") zagrali w filmie science-fiction "Future Sense". Zdjęcia do produkcji skończyły się niedawno w Arizonie.
O czym opowie "Future Sense"?
Akcja "Future Sense" toczy się w brutalnym postapokaliptycznym świecie. Getty Images © Leon Bennett
Będący w rozterce śledczy wystawia na próbę swoją lojalność wobec bezwzględnego reżimu po tym, jak nawiązuje nieoczekiwana relację z uwięzioną osobą reprezentującą ruch oporu.
W obsadzie są również Mark Dacascos
("John Wick 3
") i wrestler John Hennigan
oraz Douglas Vermeeren
, Gui DaSilva-Greene
i Michael Edwards
.
Reżyseruje Josh Tessier
("Rick's Parking
"). Scenariusz napisali Tessier
, Michael Edwards
i Steven Smith
. To opowieść o starciu niezłomnego ludzkiego ducha z absolutną korporacyjna dominacją, rozegrana w postapokaliptycznej przyszłości, która jest przerażająco bliska
, skomentował Josh Tessier
. Katee Sackhoff
niedawno widzieliśmy w serialu "Carrie
".
"Carrie" - zwiastun
Chroniona przez apodyktyczną matkę, odizolowana od świata dziewczyna obdarzona zdolnościami telekinetycznymi pada ofiarą prześladowania ze strony rówieśników, co prowadzi do przerażającego, krwawego zdarzenia.