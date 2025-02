Kathleen Kennedy zostaje! Co dalej ze Star Wars?

Kathleen Kennedy nie żegna się z Lucasfilm

W wywiadzie udzielonym portalowi Deadline Kathleen Kennedy zdecydowanie podkreśliła, że ani myśli o emeryturze. Jak mówi:Jednocześnie przyznała, że Kennedy nie wdała się jednak w szczegóły. Przekonuje jednak, że wszelkie zmiany we władzach Lucasfilm będą ogłaszane z dużym wyprzedzeniem. Kennedy dodała też, że nawet po opuszczeniu stanowiska szefowej Lucasfilm nie zamierza odcinać się od firmy i będzie służyć pomocą swojemu następcy.Dziennikarz Deadline skorzystał z okazji i zapytał Kennedy o stan kinowego uniwersum Star Wars . Jeśli wierzyć szefowej Lucasfilm, przyszłość rysuje się w jasnych barwach.Oczywiście teraz uwaga skupiona jest na pierwszym od lat kinowym widowisku, czyli. Ze słów Kennedy wynika, żeWygląda też na to, że wszystko idzie świetnie zTo ma być zupełnie nowa historia rozgrywająca się po wydarzeniach z dotychczasowych serii. Kinberg ponoć ostro pracuje nad scenariuszem i Kennedy spodziewał się gotowego tekstu w okolicach czerwca.. Zaliczył opóźnienie ze względu na " Kompletnie nieznanego ", ale teraz znów jest na prostej drodze do realizacji. Kathleen Kennedy twierdzi również, żeWygląda jednak na to, że na ten projekt trochę poczekamy, bo prace nad fabułą posuwają się powoli, a Waititi wymienił właśnie scenarzystę.Jeśli wierzycie słowom szefowej Lucasfilm, to wygląda na to, że za kilka lat będzie się sporo działo w kinowym uniwersum Star Wars