Kathryn Hahn jako zła matka w nowych "Zaplątanych". Zobacz zdjęcia

Na planie aktorskiej wersji "Zaplątanych" padł pierwszy klaps, a do sieci trafiły zdjęcia, które po raz pierwszy pokazują Kathryn Hahn jako Matkę Gothel. Produkcja powstaje obecnie w Hiszpanii.
"Tangled" – Kathryn Hahn na pierwszych zdjęciach jako Matka Gothel
Pod opublikowanymi zdjęciami nie brakuje pozytywnych głosów, które podkreślają, że aktorka wygląda niemal identycznie jak animowana bohaterka. Co ciekawe, początkowo rolę Matki Gothel miała zagrać Scarlett Johansson
. Aktorka zrezygnowała jednak z projektu, aby dołączyć do obsady "The Batman Part II
". Ostatecznie Disney postawił na Kathryn Hahn
– gwiazdę serialu "To zawsze Agatha
" i filmu "Glass Onion
", która od dawna była jedną z faworytek fanów.
To jednak nie jedyne sceny, które udało się podejrzeć. Na planie nagrywano również moment, w którym Flynn Rider próbuje poradzić sobie z nieokiełznanymi włosami Roszpunki, a także sekwencję, w której miejscowe dzieci zaplatają je w warkocze.
Aktorska wersja "Zaplątanych" – co wiemy?
Nowa wersja "Zaplątanych" ponownie opowie historię Roszpunki, dziewczyny obdarzonej magicznymi, mierzącymi ponad 21 metrów złotymi włosami. Od lat jest więziona w odosobnionej wieży przez Matkę Gothel, aż pewnego dnia do jej kryjówki trafia najbardziej poszukiwany złodziej w królestwie – Flynn Rider. Między bohaterami dochodzi do porozumienia, które staje się początkiem pełnej przygód podróży ku wolności.
Za kamerą stanął Michael Gracey
, reżyser "Króla rozrywki
". Scenariusz napisała Jennifer Kaytin Robinson
, autorka "Thora: Miłość i grom
". Producentką natomiast została Kristin Burr
, współtwórczyni "Cruelli
".
W rolach głównych wystąpią Teagan Croft
jako Roszpunka i Milo Manheim
jako Flynn Rider. Obok Kathryn Hahn
w obsadzie znalazł się również Diego Luna
, którego rola na razie pozostaje tajemnicą.
Premiera aktorskich "Zaplątanych
" planowana jest na 2028 rok.
"Zaplątani" – zobacz zwiastun animacji