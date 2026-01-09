"Zaplątani". Marzenie fanów się spełni? TA aktorka negocjuje rolę Matki Gertrudy

Niedawno do sieci trafiła oficjalna informacja o tym, że Disney wybrał odtwórców głównych ról w aktorskim remake'u animacji "Zaplątani". W Roszpunkę i Flynna Ridera wcielą się Teagan Croft oraz Milo Manheim. Do obsadzenia została jeszcze jedna ważna rola - Matki Gertrudy. Wygląda na to, że w tej kwestii może spełnić się marzenie fanów.
Z MCU do "Tangled"?
Getty Images © Frazer Harrison
Jak informuje Deadline, rolę Gertrudy - głównej antagonistki - negocjuje Kathryn Hahn
. Wcześniej z rolą tą wiązana była Scarlett Johansson
, jednak ten casting nie doszedł do skutku. Hahn to faworytka internautów, co z pewnością ma związek z jej rolą Agathy Harkness w dwóch serialach MCU - "WandaVision
" oraz "To zawsze Agatha
". Na ten moment studio nie skomentowało doniesień o potencjalnym angażu aktorki. W animacji głosu Getrudzie użyczała Donna Murphy
(w Polsce Danuta Stenka
).
W "Zaplątanych
" Flynn, uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.
Za reżyserię aktorskiej wersji "Tangled
" odpowiedzialny jest Michael Gracey
("Król rozrywki
").
"Zaplątani" - zwiastun animacji