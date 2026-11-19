Coś dla fanów komedii romantycznych. W Georgii rozpoczęła się produkcja niezależnego filmu "Sorry About My Friends", w którym spotkają się Kathryn Newton, Nina Dobrev, Adam Devine i Scott Eastwood. Za kamerą stanął Alex Hardcastle, brytyjski reżyser mający na koncie zarówno filmy, jak i popularne seriale telewizyjne.
"Sorry About My Friends" – zdjęcia do filmu ruszyły
Na razie twórcy nie zdradzają, o czym dokładnie opowie "Sorry About My Friends". Wiadomo natomiast, że scenariusz przygotowali Kylie Brakeman i Patrick McDonald
.
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Nina Dobrev
Newton zakończyła niedawno zdjęcia do komedii "Old Friends New Friends
" wytwórni Focus Features w reżyserii Mike’a Birbiglii
, w której wystąpiła u boku Lucasa Hedgesa
, Patricka Schwarzeneggera
i Geraldine Viswanathan
. Aktorkę zobaczymy następnie ponownie w roli Cassie Lang w filmie Marvela "Avengers: Doomsday
", który trafi do kin 18 grudnia. Później rozpocznie zdjęcia do serialu Hulu "Just One Day", opartego na młodzieżowych powieściach Gayle Forman. Wśród jej kolejnych projektów znajdują się również "Durango" dla Hulu, w którym zagra u boku Coopera Hoffmana
, oraz film "Hot Year" w reżyserii Roxy Sorkin
.