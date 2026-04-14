Katy Perry napastowała Ruby Rose? Aktorka oskarża wokalistkę

Ruby Rose podzieliła się historią napastowania seksualnego, którego ofiarą padła przed laty. W serii wpisów na platformie Threads otwarcie wskazała sprawczynię czynu: piosenkarkę Katy Perry.
Ruby Rose oskarża Katy PerryRose
opowiedziała o swoich nieprzyjemnych doświadczeniach z Perry
w odpowiedzi na post magazynu Complex dotyczący reakcji Perry
na występ Justina Biebera
na festiwalu Coachella. Katy Perry napastowała mnie seksualnie w klubie Spice Market w Melbourne. Kogo w ogóle obchodzi jej zdanie
– napisała. Pocałowała dziewczynę, a tobie się to nie spodobało?
– zapytał jeden z użytkowników platformy, nawiazując do słów przeboju Perry.
Getty Images © Matt Winkelmeyer
W serii kolejnych wpisów Rose
podała więcej szczegółów sytuacji: Nie pocałowała mnie. Zobaczyła, że "odpoczywam", siedząc na kolanach mojej najlepszej przyjaciółki, aby unikać jej towarzystwa. Pochyliła się, odciągnęła bieliznę na bok i zaczęła ocierać się swoją obrzydliwą waginą o moją twarz, aż zwymiotowałam na nią. Po tym jak ją obrzygałam, opowiedziałam tę historię publicznie, ale zrobiłam z niej "zabawną pijacką anegdotkę", ponieważ nie wiedziałam, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Później [Perry] pomogła mi dostać amerykańską wizę. Więc trzymałam to w tajemnicy. Ale mówię wam – ona nie jest dobrą osobą. Miałam wtedy 20 lat. Teraz mam 40. Potrzebowałam prawie dwóch dekad, aby powiedzieć to publicznie. Choć jestem bardzo wdzięczna, że udało mi się znaleźć swój głos, ta cała sytuacja pokazuje, jak ogromny wpływ wywierają trauma i napaść seksualna. Rose
podziękowała też użytkownikowi, który napisał, że wierzy jej słowom: Zanim otworzę się na coś niesamowicie bolesnego i traumatycznego, mówię sobie: "W porządku, ludzie nie muszą ci wierzyć, musisz po prostu wyrzucić to z siebie, zanim dostaniesz raka". Ale potem widzę ten post i łzy same napływają mi do oczu, w pozytywnym znaczeniu. Dziękuję.
Rzecznicy Katy Perry odpowiadają Ruby Rose
Historia opisana przez Rose
wywołała już reakcję ze strony reprezentantów Perry
. W oficjalnym oświadczeniu rzecznika piosenkarki czytamy: Krążące w mediach społecznościowych oskarżenia, jakie Ruby Rose wysunęła pod adresem Katy Perry, są nie tylko kategorycznie fałszywe, to także niebezpieczne kłamstwa. Panna Rose ma dobrze udokumentowaną historię publikowania w mediach społecznościowych oskarżeń przeciwko różnym osobom, którym zainteresowani wielokrotnie zaprzeczali.
Skąd znamy Ruby Rose?Ruby Rose
to urodzona w Australii aktorka znana przede wszystkim z filmów akcji. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w filmach "Resident Evil: Ostatni rozdział
", "xXx: Reaktywacja
", "John Wick 2
", "The Meg
", "SAS: Zamach w Eurotunelu
", "Uwikłana
" oraz serialach "Orange Is the New Black
" i "Batwoman
". Aktualnie jej filmografię zamyka thriller wojenny "Anioły wojny
".
Zobacz zwiastun "Johna Wicka 2"
W "Johnie Wicku 2
" Rose
wcieliła się w Ares – zabójczynię pracującą dla włoskiego bossa Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio
). Przypominamy zwiastun: