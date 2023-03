Ke Huy Quan stracił ubezpieczenie po występie we "Wszystko wszędzie naraz". Co się stało?

Dlaczego Ke Huy Quan stracił ubezpieczenie zdrowotne po występie we "Wszystko wszędzie naraz"?

Skąd znamy Ke Huya Quana?

"Wszystko wszędzie naraz" w podcaście Mam parę uwag

tryumfalnie powrócił do aktorstwa za sprawą roli we. Niestety zanim film trafił do kin, ekranowy Waymond Wang miał sporo powodów do zmartwień. Największym z nich był, które stracił po występie w filmie.opowiedział o swoich doświadczeniach w programie. Zdjęcia dorozpoczęły się w 2020 roku.W konsekwencji aktor, który nie mógł znaleźć zatrudnienia w 2021 roku, stracił ubezpieczenie zdrowotne.– opowiadałAktor przyznał, że jego życie diametralnie się zmieniło po premierze. Rola Waymonda Wanga przyniosła mu jużi nagrodę, a także Ke Huy Quan wystąpił wystąpił w dwóch hitach lat 80. Były to. W kolejnych latach pojawiał się na ekranie okazjonalnie, m.in. w serialuczy filmie. Jego występ w komedii science fictionzostał dobrze przyjęty zarówno przez publiczność, jak i krytykę. Wkrótce będziemy mogli zobaczyć go w drugim sezonie serialuZobaczcie wywiad Łukasza Muszyńskiego z obsadą i twórcami. Za rolę Waymonda WangazostałZachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają oPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?