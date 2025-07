Keanu Reeves i China Miéville łączą siły w "Księdze innych miejsc" – sensacyjnej powieści, która wymyka się wszelkim definicjom gatunku

"Księga innych miejsc", ogłoszona już bestsellerem The New York Timesa, to literacki eksperyment, który łączy bezkompromisową wyobraźnię Miéville'a z egzystencjalną wrażliwością Reevesa. Efekt? Thriller new weird, który tętni akcją i emocjami. Jednocześnie powieść porusza temat śmiertelności, tożsamości i natury czasu.W centrum opowieści stoi B – nieśmiertelny wojownik znany z kart komiksowego "BRZRKR". Przez tysiące lat był świadkiem narodzin i upadków cywilizacji. Teraz, jako superżołnierz tajnej amerykańskiej jednostki, otrzymuje obietnicę – śmiertelność, której pragnie. Ale cena za nią będzie wysoka.William Gibson, autor legendarnego "Neuromancera", nazwał tę książkę "niekonwencjonalną współpracą dwóch niezwykłych umysłów". I trudno się z nim nie zgodzić. Reeves i Miéville nie tylko przełamują konwencje gatunkowe, ale tworzą narrację, która raz po raz zmienia ton i rytm – od mrocznego thrillera, przez melancholijną medytację, aż po pełną brutalnych scen walk science-fiction.Dla fanów Reevesa to szansa, by zobaczyć jego twórczość w zupełnie nowym świetle. Dla czytelników Miéville'a – powrót pisarza do rozbuchanej, transgatunkowej formy.Premiera 12 sierpnia