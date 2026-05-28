Keanu Reeves prosi o złagodzenie wyroku dla reżysera "47 roninów"

Keanu Reeves wstawił się za reżyserem "47 roninów". W zeszłym roku Carl Rinsch został uznany winnym w sprawie sprzeniewierzenie pieniędzy przeznaczonych na serial platformy Netflix. Grożą mu lata więzienia. Teraz Reeves stara się o łagodniejszy wymiar kary dla twórcy.
Carl Rinsch czeka na wyrok. Keanu Reeves wspiera reżysera
Keanu Reeves Getty Images © John Sciulli
prosi o tzw. "leniency", możliwość zmniejszenia kary.
Aktor pracował z Carlem Rinschem
właśnie przy okazji "47 roninów"
. Gwiazdor wystosował list do sędziego Jeda Rakoffa, w którym nazywa reżysera "wyjątkowym artystą" i prosi o "litość". W zeszłym roku Rinsch został uznany winnym sprzeniewierzenia pieniędzy i niewywiązania się z kontraktu na przygotowanie dla platformy Netflix serialu science fiction znanego najpierw jako "White Horse", a potem "Conquest". Reeves
pełnił funkcję mentora i inwestora przy projekcie. Zamiast skupić się na produkcji, reżyser miał jednak przeznaczyć pieniądze platformy na kryptowaluty, pięć Rolls-Royce'ów, luksusowe zakupy i opłacenie prawników rozwodowych. Reeves
zaznacza w swoim liście, że nie jest psychologiem ani terapeutą, ale potrafi ocenić motywacje Rinscha
jako "kolegę artystę". Moim zdaniem Carl ma tendencję do sabotowania się samemu poprzez podbijanie skali i rozmachu tego, co zostało wynegocjowane. W ten sposób doprowadza nieuchronnie do konfliktu ze współpracownikami. Nie jest moją intencją umniejszanie tego, co mu udowodniono. Oferuję jednak swoją opinię jako wgląd w jego motywację
, pisze Reeves
.
Decyzja o wymiarze kary ma zapaść do 16 czerwca. Według szacunków obrony twórcy grozi od 8 do 10 lat więzienia
. Obrona prosi jednak o łagodniejszy wyrok, jako że to pierwsze wykroczenie Rinscha
, a on sam zapłacił już "prawdopodobnym końcem swojej kariery". Reżyser ma też zapłacić 11 milionów dolarów odszkodowania platformie Netflix oraz dodatkowe 4,4 mln dolarów kosztów procesu.
"47 roninów" – zwiastun
Film oparty na legendarnej historii 47 roninów z początku XVIII wieku. Grupa samurajów przez rok planowała zemstę za śmierć swojego pana na urzędniku sądowym. Winni morderstwa, zgodnie z kodeksem bushido, popełnili grupowe seppuku. Do dziś uważani są za bohaterów narodowych, symbol walki o sprawiedliwość nawet za cenę życia.