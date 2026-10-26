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Keanu Reeves w filmie akcji Netfliksa. Gwiazdor "Johna Wicka" zastąpił Alana Ritchsona

Deadline / autor: /
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Keanu Reeves w filmie akcji Netfliksa. Gwiazdor &quot;Johna Wicka&quot; zastąpił Alana Ritchsona
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Keanu Reeves zagra główną rolę w "Maelstrom", produkcji Netfliksa. Za kamerą filmu stanie Jaume Collet-Serra, reżyser "Kontroli bezpieczeństwa". Reeves przejmie rolę po Alanie Ritchsonie. Nie podano jednak, dlaczego gwiazdor "Reachera" zrezygnował z projektu.

"Maelstrom" – film o huraganie z Keanu Reevesem



Głównym bohaterem "Maelstrom" jest agent federalny, który ma za zadanie pilnować bezpieczeństwa narzeczonej handlarza bronią. Mężczyzna, którego wcześniej ścigały służby, postanowił współpracować z wymiarem sprawiedliwości i wystąpić w roli świadka. Jego partnerka szybko znajdzie się jednak w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Zadanie ochrony kobiety zamienia się w prawdziwy koszmar, gdy nadciąga huragan. Kataklizm odcina bohaterów od łączności ze światem zewnętrznym, uniemożliwia sprowadzenie posiłków i pozostawia ich bez wsparcia. W tym samym czasie ludzie handlarza bronią przypuszczają atak na kryjówkę, w której schronili się marszałek i jego podopieczna. Bohater będzie musiał przetrwać jedną wyjątkowo niebezpieczną noc, odpierając kolejne zagrożenia.

Scenariusz filmu w obecnej wersji przygotował Mark Bianculli. "Maelstrom" rozwijany jest od wielu lat – pierwsze próby zostały podjęte już w 1993 roku. 

Keanu Reeves w "Ballerinie"

Keanu Reeves – kolejne filmy w drodze



Po czwartej części "Johna Wicka" Reeves często widziany jest na ekranie. Jednym z jego wyczekiwanych projektów jest remake koreańskiego kryminału "Gangster, glina i diabeł", który przygotowuje James Wan. Gwiazdor ma również ponownie wcielić się w Cienia w czwartej części serii "Sonica".

Reeves związał się także z projektem opartym na powieści Olivera Lowe’a "Kill Current: A Jon Hendricks Thriller". Wśród kolejnych tytułów, które czekają na Reevesa, są "Shiver", film science fiction przygotowywany przez Warner Bros., oraz "The Entertainment System Is Down" w reżyserii Rubena Östlunda. Szwedzki twórca ma na koncie kilka Złotych Palm zdobytych na festiwalu w Cannes.

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