Keanu Reeves w filmie akcji Netfliksa. Gwiazdor "Johna Wicka" zastąpił Alana Ritchsona

Keanu Reeves zagra główną rolę w "Maelstrom", produkcji Netfliksa. Za kamerą filmu stanie Jaume Collet-Serra, reżyser "Kontroli bezpieczeństwa". Reeves przejmie rolę po Alanie Ritchsonie. Nie podano jednak, dlaczego gwiazdor "Reachera" zrezygnował z projektu.
"Maelstrom" – film o huraganie z Keanu Reevesem
Głównym bohaterem "Maelstrom" jest agent federalny, który ma za zadanie pilnować bezpieczeństwa narzeczonej handlarza bronią. Mężczyzna, którego wcześniej ścigały służby, postanowił współpracować z wymiarem sprawiedliwości i wystąpić w roli świadka. Jego partnerka szybko znajdzie się jednak w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Zadanie ochrony kobiety zamienia się w prawdziwy koszmar, gdy nadciąga huragan. Kataklizm odcina bohaterów od łączności ze światem zewnętrznym, uniemożliwia sprowadzenie posiłków i pozostawia ich bez wsparcia. W tym samym czasie ludzie handlarza bronią przypuszczają atak na kryjówkę, w której schronili się marszałek i jego podopieczna. Bohater będzie musiał przetrwać jedną wyjątkowo niebezpieczną noc, odpierając kolejne zagrożenia.
Scenariusz filmu w obecnej wersji przygotował Mark Bianculli
. "Maelstrom" rozwijany jest od wielu lat – pierwsze próby zostały podjęte już w 1993 roku.
Keanu Reeves w "Ballerinie"
Keanu Reeves – kolejne filmy w drodze
Po czwartej części "Johna Wicka
" Reeves
często widziany jest na ekranie. Jednym z jego wyczekiwanych projektów jest remake koreańskiego kryminału "Gangster, glina i diabeł
", który przygotowuje James Wan
. Gwiazdor ma również ponownie wcielić się w Cienia w czwartej części serii "Sonica
".
Reeves związał się także z projektem opartym na powieści Olivera Lowe’a "Kill Current: A Jon Hendricks Thriller". Wśród kolejnych tytułów, które czekają na Reevesa, są "Shiver
", film science fiction przygotowywany przez Warner Bros., oraz "The Entertainment System Is Down
" w reżyserii Rubena Östlunda
. Szwedzki twórca ma na koncie kilka Złotych Palm zdobytych na festiwalu w Cannes.